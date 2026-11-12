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Уиткофф: встреча с Путиным дала прогресс, согласован новый раунд

Уиткофф: встреча с Путиным дала прогресс, согласован новый раунд - 12.11.2026, ПРАЙМ

Уиткофф: встреча с Путиным дала прогресс, согласован новый раунд

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле был достигнут прогресс и согласован новый... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:29+0300

2026-11-12T19:29+0300

2026-11-12T19:29+0300

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стив уиткофф

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юрий ушаков

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле был достигнут прогресс и согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Об этом он сообщил телеканалу CNN после переговоров."Думаю, прогресс был достигнут. Думаю, это произошло сегодня ранее. Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече", — сказал Уиткофф. Он также выразил надежду, что вскоре удастся объявить о следующей трехсторонней встрече с участием представителей Европейского союза.В четверг утром Уиткофф и спецпосланник Джаред Кушнер прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби. В аэропорту "Внуково" их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры с российским лидером прошли в представительском кабинете Кремля. С российской стороны, помимо Дмитриева, участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.Открывая встречу, Путин попросил американских спецпосланников оценить перспективы дальнейших контактов и рассказать о европейской позиции по украинскому кризису. "Знаю, что вы были в контакте с представителями Европы. И определенно ваше мнение о европейской перспективе и их взгляде на украинский кризис также имеет большое значение для нас", — сказал Путин. Он также отметил, что ему важно услышать оценку переговоров в Абу-Даби и перспектив российско-украинских контактов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, центральной темой переговоров в ОАЭ стала архитектура европейской безопасности.В свою очередь Уиткофф передал Путину просьбу президента США Дональда Трампа как можно быстрее завершить конфликт на Украине. "Он считает, он просил нас передать вам, что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон", — сказал спецпосланник.

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общество , мировая экономика, сша, украина, москва, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, cnn, аэропорт внуково