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Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5%
Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 5,5% в годовом выражении и составили 6,6 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:49+0300
2026-11-12T14:49+0300
бизнес
олег белозеров
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875162693.jpg?1794484185
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 5,5% в годовом выражении и составили 6,6 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания. "В октябре 2026 года объем перевозок груженых и порожних контейнеров составил 712,6 тыс. ДФЭ (TEU), что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2026 года во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, по сети РЖД перевезено 6 млн 623,5 тыс. контейнеров ДФЭ (+5,5%)", - говорится в сообщении. Лидерами по объемам перевозок стали химикаты и сода – 696,7 тысячи TEU, промышленные товары – 432,9 тысячи TEU, метизы – 425,2 тысячи TEU. Всего за январь-октябрь в контейнерах перевезено 68,5 миллиона тонн различных грузов (+2,9%). РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.
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192
40
192
40
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бизнес, олег белозеров, ржд
Бизнес, Олег Белозеров, РЖД
14:49 12.11.2026
 
Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре выросли на 5,5%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 5,5% в годовом выражении и составили 6,6 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания.
"В октябре 2026 года объем перевозок груженых и порожних контейнеров составил 712,6 тыс. ДФЭ (TEU), что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2026 года во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, по сети РЖД перевезено 6 млн 623,5 тыс. контейнеров ДФЭ (+5,5%)", - говорится в сообщении.
Лидерами по объемам перевозок стали химикаты и сода – 696,7 тысячи TEU, промышленные товары – 432,9 тысячи TEU, метизы – 425,2 тысячи TEU.
Всего за январь-октябрь в контейнерах перевезено 68,5 миллиона тонн различных грузов (+2,9%).
РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.
 
БизнесОлег БелозеровРЖД
 
 
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