https://1prime.ru/20261112/perevozki-875162693.html

Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5%

Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Перевозки контейнеров на сети РЖД за 10 месяцев выросли на 5,5%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 5,5% в годовом выражении и составили 6,6 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:49+0300

2026-11-12T14:49+0300

2026-11-12T14:49+0300

бизнес

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-октябре 2026 года выросли на 5,5% в годовом выражении и составили 6,6 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания. "В октябре 2026 года объем перевозок груженых и порожних контейнеров составил 712,6 тыс. ДФЭ (TEU), что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев 2026 года во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, по сети РЖД перевезено 6 млн 623,5 тыс. контейнеров ДФЭ (+5,5%)", - говорится в сообщении. Лидерами по объемам перевозок стали химикаты и сода – 696,7 тысячи TEU, промышленные товары – 432,9 тысячи TEU, метизы – 425,2 тысячи TEU. Всего за январь-октябрь в контейнерах перевезено 68,5 миллиона тонн различных грузов (+2,9%). РЖД рассчитывают выйти на рекорд в перевозках контейнеров на сети в 2026 году, сообщал журналистам в начале сентября гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД по итогам 2026 года поставили амбициозную цель - достичь объема контейнерных перевозок на сети в 8 миллионов TEU, говорила до этого замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Последний рекорд по перевозке контейнеров на сети РЖД был по итогам 2024 года. Тогда показатель составил 7,88 миллиона TEU. РЖД сообщали, что перевозки контейнеров на сети в 2025 году снизились на 4,1% - до 7,6 миллиона TEU.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, олег белозеров, ржд