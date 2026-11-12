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Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном Трампа
Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном Трампа - 12.11.2026, ПРАЙМ
Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном Трампа
Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, который занимал должность ее советника, после... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:11+0300
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, который занимал должность ее советника, после того как его венчурная компания увеличила свою долю в конкурирующей платформе Polymarket, сообщил представитель Kalshi. "Мы по взаимному согласию решили прекратить работу Дона (Дональда Трампа-младшего - ред.) в качестве советника после того, как его компания этим летом сделала значительные инвестиции в конкурента. Мы благодарны ему за вклад в продвижение Kalshi и привлечение новых клиентов", - приводит слова представителя Kalshi агентство Рейтер. По информации Рейтер, в Kalshi добавили, что решение было обоюдным, а переговоры о расторжении контракта начались в августе.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном Трампа
Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном Трампа
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Платформа прогнозных рынков Kalshi прекратила сотрудничество с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, который занимал должность ее советника, после того как его венчурная компания увеличила свою долю в конкурирующей платформе Polymarket, сообщил представитель Kalshi.
"Мы по взаимному согласию решили прекратить работу Дона (Дональда Трампа-младшего - ред.) в качестве советника после того, как его компания этим летом сделала значительные инвестиции в конкурента. Мы благодарны ему за вклад в продвижение Kalshi и привлечение новых клиентов", - приводит слова представителя Kalshi агентство Рейтер.
По информации Рейтер, в Kalshi добавили, что решение было обоюдным, а переговоры о расторжении контракта начались в августе.