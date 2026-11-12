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Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела
Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела
Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу, рассказали РИА Новости в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:50+0300
2026-11-12T11:50+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "В режиме "Действуй!" Алиса AI сама разобьет дело на этапы и подберет нужные инструменты для каждого шага. Например, она сможет записать на прием к врачу по телефону или собрать билеты и брони из писем в одну папку на Диске", - сообщили в компании. Отмечается, что во время телефонного разговора в чате будет появляться расшифровка - пользователь сможет увидеть, что сказал собеседник и о чем нейросети удалось договориться. В компании напомнили, что ИИ-агент берет на себя промежуточные шаги - находит предложения, сравнивает условия и связывается с компаниями, - но все решения принимает пользователь.
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технологии, яндекс, ии, россия, искусственный интеллект
Технологии, Яндекс, ИИ, РОССИЯ, искусственный интеллект
Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела
Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети звонки и запись к врачу
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"В режиме "Действуй!" Алиса AI сама разобьет дело на этапы и подберет нужные инструменты для каждого шага. Например, она сможет записать на прием к врачу по телефону или собрать билеты и брони из писем в одну папку на Диске", - сообщили в компании.
Отмечается, что во время телефонного разговора в чате будет появляться расшифровка - пользователь сможет увидеть, что сказал собеседник и о чем нейросети удалось договориться.
В компании напомнили, что ИИ-агент берет на себя промежуточные шаги - находит предложения, сравнивает условия и связывается с компаниями, - но все решения принимает пользователь.