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Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела

Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела - 12.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела

Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу, рассказали РИА Новости в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:50+0300

2026-11-12T11:50+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи "Алисы" смогут поручить нейросети рутинные дела, например, звонок абоненту, бронь стола в ресторане или запись к врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "В режиме "Действуй!" Алиса AI сама разобьет дело на этапы и подберет нужные инструменты для каждого шага. Например, она сможет записать на прием к врачу по телефону или собрать билеты и брони из писем в одну папку на Диске", - сообщили в компании. Отмечается, что во время телефонного разговора в чате будет появляться расшифровка - пользователь сможет увидеть, что сказал собеседник и о чем нейросети удалось договориться. В компании напомнили, что ИИ-агент берет на себя промежуточные шаги - находит предложения, сравнивает условия и связывается с компаниями, - но все решения принимает пользователь.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, яндекс, ии, россия, искусственный интеллект