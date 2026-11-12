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Пользователи сервисов Microsoft столкнулись со сбоями в их работе

Пользователи сервисов Microsoft столкнулись со сбоями в их работе - 12.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи сервисов Microsoft столкнулись со сбоями в их работе

Пользователи сервисов технологической компании Microsoft столкнулись со сбоями в их работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:25+0300

2026-11-12T21:25+0300

2026-11-12T21:25+0300

технологии

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microsoft

downdetector

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи сервисов технологической компании Microsoft столкнулись со сбоями в их работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Сбои начались в районе 20.14 мск и затронули такие сервисы, как Outlook, Microsoft 365, а также Copilot. Жалобы преимущественно поступают из США - в стране зафиксировано почти 13 тысяч сообщений о неполадках в работе Outlook, почти 5 тысяч сообщают о сбоях Microsoft 365, около 1600 - Copilot. Сообщения также поступают из Канады, Великобритании, Бразилии, Германии, Испании, Франции, Нидерландов и других стран. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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технологии, сша, канада, великобритания, билл гейтс, microsoft, downdetector