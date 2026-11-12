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Поставки энергоносителей из России в Индию достигли рекорда с 2022 года

Поставки энергоносителей из России в Индию достигли рекорда с 2022 года - 12.11.2026, ПРАЙМ

Поставки энергоносителей из России в Индию достигли рекорда с 2022 года

Объем поставок энергоносителей из России в Индию достиг рекордного показателя с 2022 года и составил 6,4 миллиарда евро, что эквивалентно 7,1 миллиарда долларов | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:49+0300

2026-11-12T17:49+0300

2026-11-12T17:49+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в Индию достиг рекордного показателя с 2022 года и составил 6,4 миллиарда евро, что эквивалентно 7,1 миллиарда долларов США, передает агентство PTI со ссылкой на данные ежемесячного аналитического обзора Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). "В октябре 2026 года Индия стала вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива, импортировав российские углеводороды на общую сумму 6,4 миллиарда евро (7,1 миллиарда долларов США). Это самый высокий месячный показатель, зафиксированный в базе данных с января 2022 года",- пишет агентство со ссылкой на данные CREA. Как сообщает PTI, на долю сырой нефти пришлось 91% закупок Индии (примерно 6,4 миллиарда долларов США). Оставшуюся часть поставок энергоносителей из России в Индию составили уголь и нефтепродукты. В августе торгпредство России в Индии сообщило, что товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года вырос почти на 16% в годовом выражении, составив 38,35 миллиарда долларов.

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мировая экономика, индия, сша