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В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:23+0300
2026-11-12T11:23+0300
происшествия
общество
раменское
мчс
московская область
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский муниципальный округ, деревня Кузяево, дом 126", - сообщил собеседник агентства. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение по всей площади. Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы. На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники.
раменское
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , раменское, мчс, московская область, россия
Происшествия, Общество , РАМЕНСКОЕ, МЧС, Московская область, РОССИЯ
11:23 12.11.2026
 
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами

МЧС: в подмосковном Раменском загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский муниципальный округ, деревня Кузяево, дом 126", - сообщил собеседник агентства.
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение по всей площади. Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы.
На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники.
 
ПроисшествияОбществоРАМЕНСКОЕМЧСМосковская областьРОССИЯ
 
 
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