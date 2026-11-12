https://1prime.ru/20261112/pozhar-875147517.html
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:23+0300
2026-11-12T11:23+0300
2026-11-12T11:23+0300
происшествия
общество
раменское
мчс
московская область
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875147517.jpg?1794471780
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский муниципальный округ, деревня Кузяево, дом 126", - сообщил собеседник агентства. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение по всей площади. Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы. На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники.
раменское
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , раменское, мчс, московская область, россия
Происшествия, Общество , РАМЕНСКОЕ, МЧС, Московская область, РОССИЯ
В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
МЧС: в подмосковном Раменском загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский муниципальный округ, деревня Кузяево, дом 126", - сообщил собеседник агентства.
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение по всей площади. Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили.
Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы.
На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники.