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В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами

В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье загорелось складское здание с горюче-смазочными материалами

Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:23+0300

2026-11-12T11:23+0300

2026-11-12T11:23+0300

происшествия

общество

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Складское здание с горюче-смазочными материалами загорелось по всей площади в подмосковном Раменском, огнем повреждены припаркованные рядом автомобили, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о возгорании поступило по адресу: Раменский муниципальный округ, деревня Кузяево, дом 126", - сообщил собеседник агентства. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение по всей площади. Огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы. На месте работают более 50 человек и 17 единиц техники.

раменское

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , раменское, мчс, московская область, россия