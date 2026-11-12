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Пожар в порту Усть-Луга локализовали
Пожар в порту Усть-Луга локализовали - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пожар в порту Усть-Луга локализовали
Пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:24+0300
2026-11-12T11:24+0300
2026-11-12T11:39+0300
происшествия
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усть-луга
ленинградская область
мчс
пожар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – ПРАЙМ. Пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.В среду глава региона сообщил, что после атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга произошло возгорание."Силами Леноблпожспас, МЧС и предприятий порта пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации. Завершение работ ожидаем в ближайшее время", - написал он в своем канале на платформе "Макс".Дрозденко сообщил, что угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет.Также он отметил, что передвижной лабораторией Государственного экологического надзора сделаны замеры воздуха в ближайших населенных пунктах: концентрация вредных веществ в пределах нормы.
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россия, усть-луга, ленинградская область, мчс, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Усть-Луга, Ленинградская область, МЧС, пожар
Пожар в порту Усть-Луга локализовали
Дрозденко: пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его ликвидации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – ПРАЙМ. Пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В среду глава региона сообщил, что после атаки нескольких БПЛА в портовой зоне Усть-Луга произошло возгорание.
"Силами Леноблпожспас, МЧС и предприятий порта пожар в порту Усть-Луга локализован, принимаются меры для его окончательной ликвидации. Завершение работ ожидаем в ближайшее время", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Дрозденко сообщил, что угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет.
Также он отметил, что передвижной лабораторией Государственного экологического надзора сделаны замеры воздуха в ближайших населенных пунктах: концентрация вредных веществ в пределах нормы.