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Мишустин: аграриям выделят 50 миллиардов на льготные займы - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Мишустин: аграриям выделят 50 миллиардов на льготные займы
Мишустин: аграриям выделят 50 миллиардов на льготные займы - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мишустин: аграриям выделят 50 миллиардов на льготные займы
Правительство России выделит 50 миллиардов рублей на исполнение обязательств по компенсации затрат аграриев на обслуживание льготных займов, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:12+0300
2026-11-12T17:12+0300
сельское хозяйство
бизнес
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875169900.jpg?1794492748
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделит 50 миллиардов рублей на исполнение обязательств по компенсации затрат аграриев на обслуживание льготных займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин. По его словам, эта мера затронет около 40 тысяч кредитных договоров, которые были заключены как на короткий срок, так и реализацию инвестиционных проектов. Выделенное финансирование, как указал Мишустин, также позволит возместить расходы по потребительским займам, которые граждане оформляли на благоустройство домовладений в сельской местности. "Это более 18 тысяч льготные кредитов", – уточнил он. "Глава государства отмечал, что Россия прочно удерживает позицию одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Во многом это обеспечено последовательными системными решениями, в первую очередь предоставлением соответствующих преференций предприятиям агропромышленного комплекса и для его работников, которые проживают на сельских территориях", – подчеркнул премьер. В правительстве рассчитывают, что выделение этих средств положительно скажется на отрасли, сохранении рабочих мест в регионах и станет хорошей подготовкой к планированию будущей посевной кампании.
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сельское хозяйство, бизнес, михаил мишустин
Сельское хозяйство, Бизнес, Михаил Мишустин
17:12 12.11.2026
 
Мишустин: аграриям выделят 50 миллиардов на льготные займы

Мишустин: 50 миллиардов рублей пойдут на обслуживание льготных займов аграриев

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделит 50 миллиардов рублей на исполнение обязательств по компенсации затрат аграриев на обслуживание льготных займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 миллиардов рублей на эти цели", - сказал Мишустин.
По его словам, эта мера затронет около 40 тысяч кредитных договоров, которые были заключены как на короткий срок, так и реализацию инвестиционных проектов.
Выделенное финансирование, как указал Мишустин, также позволит возместить расходы по потребительским займам, которые граждане оформляли на благоустройство домовладений в сельской местности. "Это более 18 тысяч льготные кредитов", – уточнил он.
"Глава государства отмечал, что Россия прочно удерживает позицию одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Во многом это обеспечено последовательными системными решениями, в первую очередь предоставлением соответствующих преференций предприятиям агропромышленного комплекса и для его работников, которые проживают на сельских территориях", – подчеркнул премьер.
В правительстве рассчитывают, что выделение этих средств положительно скажется на отрасли, сохранении рабочих мест в регионах и станет хорошей подготовкой к планированию будущей посевной кампании.
 
Сельское хозяйствоБизнесМихаил Мишустин
 
 
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