Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo--875170054.html
Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов
Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов
Правительство России направит более 110 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр России Михаил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:14+0300
2026-11-12T17:14+0300
финансы
россия
запорожская область
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875170054.jpg?1794492852
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 110 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь о поддержке регионов... Правительство для этого системно реализует целый ряд мер, в том числе чтобы сбалансировать бюджеты российских субъектов, повысить их устойчивость. По поручению президента направим на такие цели более 110 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. По его словам, большая часть средств пойдет на снижение долговой нагрузки и финансирование социально-значимых расходов. В частности, на заработные платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала, учителей, сотрудников учреждений культуры. "Около полутора миллиардов из этих средств получит Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику - это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - добавил глава правительства.
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, запорожская область, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Запорожская область, Михаил Мишустин
17:14 12.11.2026
 
Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов

Правительство направит более 110 миллиардов рублей на сбалансирование бюджетов регионов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 110 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Теперь о поддержке регионов... Правительство для этого системно реализует целый ряд мер, в том числе чтобы сбалансировать бюджеты российских субъектов, повысить их устойчивость. По поручению президента направим на такие цели более 110 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, большая часть средств пойдет на снижение долговой нагрузки и финансирование социально-значимых расходов. В частности, на заработные платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала, учителей, сотрудников учреждений культуры.
"Около полутора миллиардов из этих средств получит Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику - это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - добавил глава правительства.
 
ФинансыРОССИЯЗапорожская областьМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала