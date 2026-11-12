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Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов

Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Правительство направит более 110 миллиардов рублей на поддержку регионов

Правительство России направит более 110 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр России Михаил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:14+0300

2026-11-12T17:14+0300

2026-11-12T17:14+0300

финансы

россия

запорожская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит более 110 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь о поддержке регионов... Правительство для этого системно реализует целый ряд мер, в том числе чтобы сбалансировать бюджеты российских субъектов, повысить их устойчивость. По поручению президента направим на такие цели более 110 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. По его словам, большая часть средств пойдет на снижение долговой нагрузки и финансирование социально-значимых расходов. В частности, на заработные платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала, учителей, сотрудников учреждений культуры. "Около полутора миллиардов из этих средств получит Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику - это погрузчики, экскаваторы, самосвалы, буровые установки. Они крайне нужны нашим новым регионам для эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства в зимний период", - добавил глава правительства.

запорожская область

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финансы, россия, запорожская область, михаил мишустин