https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo--875171205.html
Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год
Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год
Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, говорится в материалах на сайте Минфина | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:37+0300
2026-11-12T17:37+0300
2026-11-12T18:24+0300
россия
финансы
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, говорится в материалах на сайте Минфина России."Поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства РФ. Об изменениях в законопроектах на заседании правительства рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов", - сообщает Минфин.Общий объем перераспределения средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 триллиона рублей, сообщили в Минфине."Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - поясняется в материалах.
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россия, финансы, антон силуанов, минфин
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Минфин
Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год
Правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027-2029 годы
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства РФ. Об изменениях в законопроектах на заседании правительства рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов
", - сообщает Минфин
.
Общий объем перераспределения средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 триллиона рублей, сообщили в Минфине.
"Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - поясняется в материалах.