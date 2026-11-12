https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo--875171205.html

Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год

Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год - 12.11.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило поправки ко II чтению проекта бюджета на 2027 год

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, говорится в материалах на сайте Минфина | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:37+0300

2026-11-12T17:37+0300

2026-11-12T18:24+0300

россия

финансы

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, говорится в материалах на сайте Минфина России."Поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства РФ. Об изменениях в законопроектах на заседании правительства рассказал вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов", - сообщает Минфин.Общий объем перераспределения средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 триллиона рублей, сообщили в Минфине."Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - поясняется в материалах.

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россия, финансы, антон силуанов, минфин