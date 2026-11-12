https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo-875136416.html

Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний

Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний - 12.11.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний

Правительство РФ обсудит выделение Минпромторгу средств из резервного фонда на поддержку российских лизинговых компаний при закупке воздушных судов и... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:18+0300

2026-11-12T00:18+0300

2026-11-12T00:18+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136416.jpg?1794431908

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минпромторгу средств из резервного фонда на поддержку российских лизинговых компаний при закупке воздушных судов и авиационных тренажеров, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минпромторгу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении. Проект распоряжения предусматривает предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по размещенным облигациям и (или) уплату процентов по кредитам и займам на закупку воздушных судов и тренажеров. Приобретенная техника будет передаваться по договорам лизинга.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг