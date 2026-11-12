https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo-875136416.html
Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний
Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний
Правительство РФ обсудит выделение Минпромторгу средств из резервного фонда на поддержку российских лизинговых компаний при закупке воздушных судов и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минпромторгу средств из резервного фонда на поддержку российских лизинговых компаний при закупке воздушных судов и авиационных тренажеров, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минпромторгу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения предусматривает предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по размещенным облигациям и (или) уплату процентов по кредитам и займам на закупку воздушных судов и тренажеров.
Приобретенная техника будет передаваться по договорам лизинга.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Правительство обсудит выделение средств на поддержку лизинговых компаний
Правительство обсудит выделение средств Минпромторгу на поддержку лизинговых компаний
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минпромторгу средств из резервного фонда на поддержку российских лизинговых компаний при закупке воздушных судов и авиационных тренажеров, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минпромторгу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения предусматривает предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по размещенным облигациям и (или) уплату процентов по кредитам и займам на закупку воздушных судов и тренажеров.
Приобретенная техника будет передаваться по договорам лизинга.