https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo-875136560.html

Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ

Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ

Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования аграриев, сообщили в | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:18+0300

2026-11-12T00:18+0300

2026-11-12T00:18+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования аграриев, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении. Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов банков по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям. Средства предназначены для компенсации затрат по льготным кредитам на производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок и ферментных препаратов.

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