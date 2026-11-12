https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo-875136560.html
Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ
Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования аграриев, сообщили в | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
финансы
банки
минсельхоз
вэб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования аграриев, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов банков по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям.
Средства предназначены для компенсации затрат по льготным кредитам на производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок и ферментных препаратов.
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финансы, банки, минсельхоз, вэб
Финансы, Банки, Минсельхоз, ВЭБ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки аграриев
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии банкам и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования аграриев, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов банков по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям.
Средства предназначены для компенсации затрат по льготным кредитам на производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также производство ветеринарных лекарств, кормовых и пищевых добавок и ферментных препаратов.