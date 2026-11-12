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Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования
Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования
Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии кредитным организациям для поддержки льготного кредитования жителей и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
финансы
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии кредитным организациям для поддержки льготного кредитования жителей и предпринимателей сельских территорий, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений", - говорится в сообщении. Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.
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финансы, россия, минсельхоз
Финансы, РОССИЯ, Минсельхоз
00:18 12.11.2026
 
Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования

Правительство обсудит выделение средств на поддержку льготного кредитования сельчан

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии кредитным организациям для поддержки льготного кредитования жителей и предпринимателей сельских территорий, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий по льготной ставке.
 
ФинансыРОССИЯМинсельхоз
 
 
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