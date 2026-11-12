https://1prime.ru/20261112/pravitelstvo-875136698.html
Правительство обсудит субсидии банкам для поддержки льготного кредитования
Правительство обсудит субсидии банкам для поддержки льготного кредитования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит субсидии банкам для поддержки льготного кредитования
Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии российским банкам, международным финансовым организациям и ВЭБ.РФ для... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:21+0300
2026-11-12T00:21+0300
2026-11-12T00:21+0300
финансы
банки
минсельхоз
вэб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии российским банкам, международным финансовым организациям и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям.
Кредиты предоставляются на производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.
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финансы, банки, минсельхоз, вэб
Финансы, Банки, Минсельхоз, ВЭБ
Правительство обсудит субсидии банкам для поддержки льготного кредитования
Правительство обсудит выделение Минсельхозу средств на поддержку льготного кредитования
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение Минсельхозу средств из резервного фонда на субсидии российским банкам, международным финансовым организациям и ВЭБ.РФ для поддержки льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям.
Кредиты предоставляются на производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.