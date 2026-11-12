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Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов
Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов
Правительство России дополнительно направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по программе "Фабрика проектного финансирования", сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:33+0300
2026-11-12T17:33+0300
россия
финансы
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875170925.jpg?1794494032
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по программе "Фабрика проектного финансирования", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на заседании правительства, Мишустин отметил, что в рамках механизма реализуется более 40 инициатив с общим объемом вложений около 6,5 триллиона рублей. В том числе по строительству электростанций, логистических терминалов, магистральных каналов связи, разработке рудных месторождений, выпуску химических продуктов. "Набор подобных проектов продолжается. Сегодня дополнительно выделим 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по реализации механизма фабрики", - сказал Мишустин. Он также напомнил, что в рамках данного механизма предприниматели – при участии государственного института развития "ВЭБ.РФ" – получают экспертную поддержку и долгосрочное субсидирование процентной ставки.
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россия, финансы, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
17:33 12.11.2026
 
Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов

Правительство направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по программе "Фабрика"

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по программе "Фабрика проектного финансирования", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на заседании правительства, Мишустин отметил, что в рамках механизма реализуется более 40 инициатив с общим объемом вложений около 6,5 триллиона рублей. В том числе по строительству электростанций, логистических терминалов, магистральных каналов связи, разработке рудных месторождений, выпуску химических продуктов.
"Набор подобных проектов продолжается. Сегодня дополнительно выделим 20,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по реализации механизма фабрики", - сказал Мишустин.
Он также напомнил, что в рамках данного механизма предприниматели – при участии государственного института развития "ВЭБ.РФ" – получают экспертную поддержку и долгосрочное субсидирование процентной ставки.
 
РОССИЯФинансыМихаил Мишустин
 
 
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