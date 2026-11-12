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Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине

Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине - 12.11.2026, ПРАЙМ

Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации на фоне возможного голосования Народной партии за свободу | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:49+0300

2026-11-12T20:49+0300

2026-11-12T20:49+0300

финансы

мировая экономика

нидерланды

гаага

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации на фоне возможного голосования Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, против налогового плана правительства. В четверг в парламенте Нидерландов проходит голосование по налоговому плану правительства на 2027 год, от которого во много зависит дальнейшая судьба кабмина. "За все годы моей работы здесь такого еще не происходило. Это очень серьезная ситуация, и я отношусь к ней со всей серьезностью", - приводит слова Йеттена газета Telegraaf. По словам премьера, кабмин находится в беспрецедентной ситуации фоне намерения входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) проголосовать против налогового плана правительства. Йеттен заявил, что основные разногласия внутри коалиции связаны с финансовыми решениями. "С принятием финансовых решений дела обстоят плохо, и это требует серьезного пересмотра подхода", - отметил глава правительства. Кризис в коалиции обострился после того, как входящие в нее партии "Демократы 66" (D66) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) договорились с оппозиционными PRO и Volt о корректировке налогового плана. Соглашение предусматривает повышение налогообложения крупных состояний и снижение налоговой нагрузки на труд. Третья коалиционная партия - Народная партия за свободу и демократию (VVD) - выступила против договоренностей, заявив, что они противоречат коалиционному соглашению. Ранее в Гааге прозвучали опасения о возможной отставке правительства из-за разногласий по налоговому плану.

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финансы, мировая экономика, нидерланды, гаага