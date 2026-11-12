Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/premer-875178787.html
Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине
Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине - 12.11.2026, ПРАЙМ
Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации на фоне возможного голосования Народной партии за свободу | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:49+0300
2026-11-12T20:49+0300
финансы
мировая экономика
нидерланды
гаага
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875178787.jpg?1794505752
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации на фоне возможного голосования Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, против налогового плана правительства. В четверг в парламенте Нидерландов проходит голосование по налоговому плану правительства на 2027 год, от которого во много зависит дальнейшая судьба кабмина. "За все годы моей работы здесь такого еще не происходило. Это очень серьезная ситуация, и я отношусь к ней со всей серьезностью", - приводит слова Йеттена газета Telegraaf. По словам премьера, кабмин находится в беспрецедентной ситуации фоне намерения входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) проголосовать против налогового плана правительства. Йеттен заявил, что основные разногласия внутри коалиции связаны с финансовыми решениями. "С принятием финансовых решений дела обстоят плохо, и это требует серьезного пересмотра подхода", - отметил глава правительства. Кризис в коалиции обострился после того, как входящие в нее партии "Демократы 66" (D66) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) договорились с оппозиционными PRO и Volt о корректировке налогового плана. Соглашение предусматривает повышение налогообложения крупных состояний и снижение налоговой нагрузки на труд. Третья коалиционная партия - Народная партия за свободу и демократию (VVD) - выступила против договоренностей, заявив, что они противоречат коалиционному соглашению. Ранее в Гааге прозвучали опасения о возможной отставке правительства из-за разногласий по налоговому плану.
нидерланды
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, нидерланды, гаага
Финансы, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага
20:49 12.11.2026
 
Премьер Нидерландов признал беспрецедентную ситуацию в кабмине

Йеттен: правительство Нидерландов находится в беспрецедентной ситуации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал, что правительство оказалось в беспрецедентной ситуации на фоне возможного голосования Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящей в правящую коалицию, против налогового плана правительства.
В четверг в парламенте Нидерландов проходит голосование по налоговому плану правительства на 2027 год, от которого во много зависит дальнейшая судьба кабмина.
"За все годы моей работы здесь такого еще не происходило. Это очень серьезная ситуация, и я отношусь к ней со всей серьезностью", - приводит слова Йеттена газета Telegraaf.
По словам премьера, кабмин находится в беспрецедентной ситуации фоне намерения входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) проголосовать против налогового плана правительства.
Йеттен заявил, что основные разногласия внутри коалиции связаны с финансовыми решениями. "С принятием финансовых решений дела обстоят плохо, и это требует серьезного пересмотра подхода", - отметил глава правительства.
Кризис в коалиции обострился после того, как входящие в нее партии "Демократы 66" (D66) и "Христианско-демократический призыв" (CDA) договорились с оппозиционными PRO и Volt о корректировке налогового плана. Соглашение предусматривает повышение налогообложения крупных состояний и снижение налоговой нагрузки на труд. Третья коалиционная партия - Народная партия за свободу и демократию (VVD) - выступила против договоренностей, заявив, что они противоречат коалиционному соглашению.
Ранее в Гааге прозвучали опасения о возможной отставке правительства из-за разногласий по налоговому плану.
 
ФинансыМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫГаага
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала