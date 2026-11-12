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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за девять месяцев выросла на 12% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за девять месяцев выросла на 12%
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за девять месяцев выросла на 12% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за девять месяцев выросла на 12%
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в январе-сентябре 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и составила 20,6 миллиарда рублей, в третьем квартале... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:00+0300
2026-11-12T10:01+0300
технологии
михаил осеевский
ростелеком
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875142764.jpg?1794466878
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в январе-сентябре 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и составила 20,6 миллиарда рублей, в третьем квартале показатель вырос на 17%, до 6,6 миллиарда рублей, сообщила компания. "Основные достижения III квартала 2026 г… Чистая прибыль выросла на 17%, до 6,6 миллиарда рублей, прежде всего благодаря росту операционной прибыли… Основные достижения за 9 месяцев 2026 г. Чистая прибыль выросла на 12%, до 20,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря росту операционной прибыли, а также оптимизации расходов на обслуживание долга", - говорится в сообщении компании. Выручка компании за девять месяцев текущего года увеличилась на 11%, до 668,7 миллиарда рублей. В "Ростелекоме" объяснили такой рост расширением цифровых сервисов, увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 24%. Выручка в третьем квартале увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 233,1 миллиарда рублей. "Основной вклад в рост выручки по-прежнему вносят цифровые направления. Мы развиваем продуктовую линейку и повышаем ценность решений для клиентов. Активно применяем искусственный интеллект, который лидирует по всем показателям среди глобальных технологических трендов, в том числе в сферах кибербезопасности и облачных сервисов", - отметил президент компании Михаил Осеевский, чьи слова приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что положительную динамику демонстрирует и мобильный бизнес компании.
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технологии, михаил осеевский, ростелеком
Технологии, Михаил Осеевский, Ростелеком
10:00 12.11.2026 (обновлено: 10:01 12.11.2026)
 
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за девять месяцев выросла на 12%

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за 9 месяцев выросла на 12%, до 20,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в январе-сентябре 2026 года увеличилась на 12% в годовом выражении и составила 20,6 миллиарда рублей, в третьем квартале показатель вырос на 17%, до 6,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Основные достижения III квартала 2026 г… Чистая прибыль выросла на 17%, до 6,6 миллиарда рублей, прежде всего благодаря росту операционной прибыли… Основные достижения за 9 месяцев 2026 г. Чистая прибыль выросла на 12%, до 20,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря росту операционной прибыли, а также оптимизации расходов на обслуживание долга", - говорится в сообщении компании.
Выручка компании за девять месяцев текущего года увеличилась на 11%, до 668,7 миллиарда рублей. В "Ростелекоме" объяснили такой рост расширением цифровых сервисов, увеличением спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи. Доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 24%. Выручка в третьем квартале увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 233,1 миллиарда рублей.
"Основной вклад в рост выручки по-прежнему вносят цифровые направления. Мы развиваем продуктовую линейку и повышаем ценность решений для клиентов. Активно применяем искусственный интеллект, который лидирует по всем показателям среди глобальных технологических трендов, в том числе в сферах кибербезопасности и облачных сервисов", - отметил президент компании Михаил Осеевский, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что положительную динамику демонстрирует и мобильный бизнес компании.
 
ТехнологииМихаил ОсеевскийРостелеком
 
 
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