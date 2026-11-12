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Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 12%

Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 12% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 12%

Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG, приходящаяся на акционеров, по итогам завершившегося 30 сентября финансового года снизилась на... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:15+0300

2026-11-12T10:15+0300

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бизнес

финансы

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG, приходящаяся на акционеров, по итогам завершившегося 30 сентября финансового года снизилась на 11,8%, до 8,488 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 10,82 евро с 12,11 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась - на 5,6%, до 83,372 миллиарда евро. Также увеличилась и чистая прибыль Siemens за последний квартал прошедшего финансового года - на 33,5% в годовом выражении, до 2,161 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 2,77 евро по сравнению с 2,05 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка поднялась на 10,5% - до 23,683 миллиарда евро. Промышленная прибыль в четвертом квартале увеличилась на 22,1% в годовом выражении – до 3,895 миллиарда евро, что выше прогноза в 3,71 миллиарда евро. Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, - один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

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