https://1prime.ru/20261112/prodazhi-875173921.html

Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза

Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза - 12.11.2026, ПРАЙМ

Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре сократилось на 5,5% по сравнению с показателем сентября - до 3,75 миллиона, говорится в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:23+0300

2026-11-12T18:23+0300

2026-11-12T18:29+0300

недвижимость

бизнес

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875173921.jpg?1794497386

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре сократилось на 5,5% по сравнению с показателем сентября - до 3,75 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 3,85 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,41 миллиона, снизившись на 5,8% в месячном выражении и на 8,6% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,4% - до 421 900 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в октябре составило 340 тысяч, опустившись на 2,9% к сентябрю и на 10,5% к сентябрю 2025 года. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 0,3% в годовом исчислении - до 365 100 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, не изменившись в месячном и в годовом выражениях.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, сша