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Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза
Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза - 12.11.2026, ПРАЙМ
Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре сократилось на 5,5% по сравнению с показателем сентября - до 3,75 миллиона, говорится в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:23+0300
2026-11-12T18:29+0300
недвижимость
бизнес
сша
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре сократилось на 5,5% по сравнению с показателем сентября - до 3,75 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 3,85 миллиона сделок.В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,41 миллиона, снизившись на 5,8% в месячном выражении и на 8,6% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,4% - до 421 900 долларов.Число продаж кондоминиумов и квартир в октябре составило 340 тысяч, опустившись на 2,9% к сентябрю и на 10,5% к сентябрю 2025 года. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 0,3% в годовом исчислении - до 365 100 долларов.Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, не изменившись в месячном и в годовом выражениях.
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недвижимость, бизнес, сша
Недвижимость, Бизнес, США
18:23 12.11.2026 (обновлено: 18:29 12.11.2026)
 
Продажи жилья на вторичном рынке США в октябре снизились хуже прогноза

NAR: число сделок на вторичном рынке США в октябре снизилось на 5,5%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в октябре сократилось на 5,5% по сравнению с показателем сентября - до 3,75 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя до 3,85 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,41 миллиона, снизившись на 5,8% в месячном выражении и на 8,6% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 0,4% - до 421 900 долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в октябре составило 340 тысяч, опустившись на 2,9% к сентябрю и на 10,5% к сентябрю 2025 года. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 0,3% в годовом исчислении - до 365 100 долларов.
Доля "проблемной" недвижимости на рынке, по данным ассоциации, составила 2%, не изменившись в месячном и в годовом выражениях.
 
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