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Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:20+0300
2026-11-12T19:20+0300
недвижимость
бизнес
россия
дом.рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ". "В октябре продано 2 миллиона квадратных метров жилья в новостройках на 413 миллиардов рублей. Это на 28% меньше, чем год назад, и на 23% - чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении компании. В "Дом.РФ", снижение объясняют тем, что на октябрь 2025 года и на сентябрь текущего года пришелся рост спроса на семейную ипотеку на фоне ожидания изменений этой программы. По итогам января-октября 2026 года месяцев рынок практически повторил прошлогодний результат: реализовано 19,1 миллиона квадратных метров жилья (–0,5%) на 3,9 триллиона рублей (+3%), указывается в сообщении.
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192
40
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недвижимость, бизнес, россия, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Дом.РФ
19:20 12.11.2026
 
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%

"Дом.РФ": продажи жилья в новостройках в России в октябре снизились на 28%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ".
"В октябре продано 2 миллиона квадратных метров жилья в новостройках на 413 миллиардов рублей. Это на 28% меньше, чем год назад, и на 23% - чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении компании.
В "Дом.РФ", снижение объясняют тем, что на октябрь 2025 года и на сентябрь текущего года пришелся рост спроса на семейную ипотеку на фоне ожидания изменений этой программы.
По итогам января-октября 2026 года месяцев рынок практически повторил прошлогодний результат: реализовано 19,1 миллиона квадратных метров жилья (–0,5%) на 3,9 триллиона рублей (+3%), указывается в сообщении.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯДом.РФ
 
 
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