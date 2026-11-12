https://1prime.ru/20261112/prodazhi-875175662.html
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:20+0300
2026-11-12T19:20+0300
2026-11-12T19:20+0300
недвижимость
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дом.рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ".
"В октябре продано 2 миллиона квадратных метров жилья в новостройках на 413 миллиардов рублей. Это на 28% меньше, чем год назад, и на 23% - чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении компании.
В "Дом.РФ", снижение объясняют тем, что на октябрь 2025 года и на сентябрь текущего года пришелся рост спроса на семейную ипотеку на фоне ожидания изменений этой программы.
По итогам января-октября 2026 года месяцев рынок практически повторил прошлогодний результат: реализовано 19,1 миллиона квадратных метров жилья (–0,5%) на 3,9 триллиона рублей (+3%), указывается в сообщении.
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недвижимость, бизнес, россия, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Дом.РФ
Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%
"Дом.РФ": продажи жилья в новостройках в России в октябре снизились на 28%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ".
"В октябре продано 2 миллиона квадратных метров жилья в новостройках на 413 миллиардов рублей. Это на 28% меньше, чем год назад, и на 23% - чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении компании.
В "Дом.РФ", снижение объясняют тем, что на октябрь 2025 года и на сентябрь текущего года пришелся рост спроса на семейную ипотеку на фоне ожидания изменений этой программы.
По итогам января-октября 2026 года месяцев рынок практически повторил прошлогодний результат: реализовано 19,1 миллиона квадратных метров жилья (–0,5%) на 3,9 триллиона рублей (+3%), указывается в сообщении.