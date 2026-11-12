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Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%

Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре на 28%

Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:20+0300

2026-11-12T19:20+0300

2026-11-12T19:20+0300

недвижимость

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России снизились в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года на 28% - до 2 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики компании "Дом.РФ". "В октябре продано 2 миллиона квадратных метров жилья в новостройках на 413 миллиардов рублей. Это на 28% меньше, чем год назад, и на 23% - чем в прошлом месяце", - говорится в сообщении компании. В "Дом.РФ", снижение объясняют тем, что на октябрь 2025 года и на сентябрь текущего года пришелся рост спроса на семейную ипотеку на фоне ожидания изменений этой программы. По итогам января-октября 2026 года месяцев рынок практически повторил прошлогодний результат: реализовано 19,1 миллиона квадратных метров жилья (–0,5%) на 3,9 триллиона рублей (+3%), указывается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, дом.рф