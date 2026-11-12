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Продажи витамина D в России за девять месяцев выросли

Продажи витамина D в России за девять месяцев выросли - 12.11.2026, ПРАЙМ

Продажи витамина D в России за девять месяцев выросли

Продажи витамина D в России за девять месяцев 2026 года выросли до 9,09 миллиона упаковок в сегменте БАД и до 15,67 миллиона упаковок в сегменте лекарственных... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:17+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Продажи витамина D в России за девять месяцев 2026 года выросли до 9,09 миллиона упаковок в сегменте БАД и до 15,67 миллиона упаковок в сегменте лекарственных препаратов, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Рынок витамина D в БАДах за 9 месяцев 2026 года вырос до 9,09 миллиона упаковок (+21,7% к аналогичному периоду прошлого года) и 5,80 миллиарда рублей (+17,9%)... Продажи витамина D в лекарственных препаратах выросли до 15,67 миллиона упаковок (+8,7% к аналогичному периоду прошлого года) и 8,29 миллиарда рублей (+24,9%)", - рассказали в центре. Лидером по продажам витамина D в сегменте лекарственных препаратов стал Санкт-Петербург - 1749 упаковок на 10 тысяч человек, отметили в ЦРПТ. Это в 1,2 раза выше, чем в Москве (1483) и в 1,4 раза - чем в Краснодаре (1260). В сегменте БАДов первое место заняла Москва (2076 упаковок на 10 тысяч человек), за ней следуют Московская (825) и Калининградская области (745). Высокое потребление витамина D в лекарствах также зафиксировано в северных регионах: Карелия (1497 упаковок на 10 тысяч человек), Коми (1120), Архангельская (1356) и Мурманская области (1043). На Дальнем Востоке спрос тоже заметен: Магадан (1293), Сахалинская область (1254) и Камчатский край (1221) входят в топ-20, свидетельствуют данные анализа системы "Честный знак". В южных регионах показатели ниже: Ростовская область (884), Крым (729) и Севастополь (735). Это связано с климатом: чем меньше солнечного света, тем выше потребность в витамине D, добавили в ЦРПТ.

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бизнес, москва, санкт-петербург, краснодар, црпт