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Разработчик антропоморфных роботов стал первым резидентом "Промстранство"

Разработчик антропоморфных роботов стал первым резидентом "Промстранство" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Разработчик антропоморфных роботов стал первым резидентом "Промстранство"

Компания-разработчик антропоморфных роботов стала первым резидентом открывшегося промышленного комплекса "Промстранство" в Санкт-Петербурге, сообщил городской... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:59+0300

2026-11-12T16:59+0300

2026-11-12T16:59+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – ПРАЙМ. Компания-разработчик антропоморфных роботов стала первым резидентом открывшегося промышленного комплекса "Промстранство" в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. В четверг в Петродворцовом районе Петербурге состоялось торжественное открытие промышленного комплекса "Промстранство" в индустриальном парке "Марьино". "В рамках торжественной церемонии открытия промышленного комплекса "Промстранство" состоялось подписание соглашения о намерениях с первым покупателем зданий в комплексе — компанией-разработчиком антропоморфных роботов "Валдай роботы", - говорится в сообщении. Представитель компании на видео, размещенном в канале комитета на платформе "Макс", отметил, что компания планирует перенести на эту площадку инжиниринговый центр и производство. "В ближайшее время мы здесь наладим серийное производство промышленных роботов-манипуляторов… А также в рамках двух лет мы надеемся наладить здесь исследовательский центр по антропоморфным роботам", - сказал он. По информации вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, которую он опубликовал в своем Telegram-канале, предприятие занимается разработкой и производством роботов, в первую очередь для автоматизации промышленности и логистики. Он также уточнил, что по количеству логистических и промышленных роботов Петербург занимает лидирующее место в стране, а самая высокоавтоматизированная отрасль города – автопром, где плотность роботизации достигает 1,7 тысячи роботов на 10 тысяч человек. Поляков обратил внимание, что для Санкт-Петербурга развитие роботизации является одним из ключевых приоритетов. "Средний уровень роботизации на промышленных предприятиях Северной столицы составляет 50 роботов на 10 тысяч человек. Нам необходимо почти в три раза увеличить количество роботизированных комплексов, чтобы выйти на параметры, которые заложены в указе президента: 145 роботов на 10 тысяч человек к 2030 году", - написал он. "Промстранство" - это производственно-складские помещения нового поколения общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Комплекс ориентирован на малый и средний бизнес, включая высокотехнологичные компании, сборочные производства и распределительные центры.

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бизнес, россия, санкт-петербург