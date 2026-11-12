https://1prime.ru/20261112/putin-875176325.html

Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов

Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" разработать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:32+0300

2026-11-12T19:32+0300

2026-11-12T19:32+0300

россия

владимир путин

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875176325.jpg?1794501144

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" разработать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, правительство совместно с "Росатомом" и при участии других заинтересованных организаций должно разработать и утвердить план мероприятий по локализации производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.Кроме того, кабмину поручено до 31 марта 2027 года создать условия для непрерывного развития и внедрения отечественными коммерческими организациями, включая стартапы и малые технологические компании, научно-технологических разработок в сфере производства аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.Также правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и заинтересованными организациями предстоит разработать и утвердить комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, росатом