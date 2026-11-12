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Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов
Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" разработать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:32+0300
2026-11-12T19:32+0300
россия
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" разработать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, правительство совместно с "Росатомом" и при участии других заинтересованных организаций должно разработать и утвердить план мероприятий по локализации производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.Кроме того, кабмину поручено до 31 марта 2027 года создать условия для непрерывного развития и внедрения отечественными коммерческими организациями, включая стартапы и малые технологические компании, научно-технологических разработок в сфере производства аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.Также правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и заинтересованными организациями предстоит разработать и утвердить комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года.
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40
россия, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Росатом
19:32 12.11.2026
 
Путин поручил создать дорожную карту по локализации аккумуляторов

Кабмин и "Росатом" разработают дорожную карту по локализации производства аккумуляторов

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и госкорпорации "Росатом" разработать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов и накопителей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, правительство совместно с "Росатомом" и при участии других заинтересованных организаций должно разработать и утвердить план мероприятий по локализации производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.
Кроме того, кабмину поручено до 31 марта 2027 года создать условия для непрерывного развития и внедрения отечественными коммерческими организациями, включая стартапы и малые технологические компании, научно-технологических разработок в сфере производства аккумуляторов, аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.
Также правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и заинтересованными организациями предстоит разработать и утвердить комплексную программу развития систем накопления электрической энергии в России на период до 2042 года.
 
РОССИЯВладимир ПутинРосатом
 
 
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