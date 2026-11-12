https://1prime.ru/20261112/putin-875176522.html

Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований

Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований - 12.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований

Президент России Владимир Путин поручил поддерживать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:33+0300

2026-11-12T19:33+0300

2026-11-12T19:33+0300

бизнес

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддерживать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Основная тема заседания совета посвящена развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране. "Необходимо поддерживать и общественные, корпоративные, бизнес-инициативы по проведению соревнований", - сказал российский лидер в ходе Совета. По его словам, нужно определить эффективные и понятные алгоритмы взаимодействия организаторов и федераций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , владимир путин