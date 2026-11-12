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Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований
Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований - 12.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований
Президент России Владимир Путин поручил поддерживать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:33+0300
2026-11-12T19:33+0300
2026-11-12T19:33+0300
бизнес
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддерживать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований. Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Основная тема заседания совета посвящена развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране. "Необходимо поддерживать и общественные, корпоративные, бизнес-инициативы по проведению соревнований", - сказал российский лидер в ходе Совета. По его словам, нужно определить эффективные и понятные алгоритмы взаимодействия организаторов и федераций.
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бизнес, россия, общество , владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин поручил поддерживать бизнес-инициативы по проведению соревнований
Путин также призвал определить понятные алгоритмы взаимодействия организаторов и федераций
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддерживать инициативы бизнеса по проведению спортивных соревнований.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Основная тема заседания совета посвящена развитию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране.
"Необходимо поддерживать и общественные, корпоративные, бизнес-инициативы по проведению соревнований", - сказал российский лидер в ходе Совета.
По его словам, нужно определить эффективные и понятные алгоритмы взаимодействия организаторов и федераций.