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"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда

"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда

Президент России Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:13+0300

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бизнес

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владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда (РСФ) оплачивать стройки. "Они там из этого фонда (РСФ - ред.) собираются из этого фонда всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты - "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос", - отметил Путин. Глава государства отметил, что отсутствие прямого поступления финансирования спортивным федерациям его настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования федераций спорта. Путин не впервые обращается к композиции Высоцкого "Диалог у телевизора". В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию президент фразой "Где деньги, Зин?" отреагировал на ситуацию с уровнем реальных зарплат ученых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин