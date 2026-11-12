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"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда
"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда
Президент России Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:13+0300
2026-11-12T21:16+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда (РСФ) оплачивать стройки. "Они там из этого фонда (РСФ - ред.) собираются из этого фонда всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты - "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос", - отметил Путин. Глава государства отметил, что отсутствие прямого поступления финансирования спортивным федерациям его настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования федераций спорта. Путин не впервые обращается к композиции Высоцкого "Диалог у телевизора". В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию президент фразой "Где деньги, Зин?" отреагировал на ситуацию с уровнем реальных зарплат ученых.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
21:13 12.11.2026 (обновлено: 21:16 12.11.2026)
 
"Где деньги, Зин?": Путин о рисках строек за счет спортфонда

Путин фразой "Где деньги, Зин?" отреагировал на риски распределения средств в спорте РФ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда (РСФ) оплачивать стройки.
"Они там из этого фонда (РСФ - ред.) собираются из этого фонда всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты - "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос", - отметил Путин.
Глава государства отметил, что отсутствие прямого поступления финансирования спортивным федерациям его настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования федераций спорта.
Путин не впервые обращается к композиции Высоцкого "Диалог у телевизора". В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию президент фразой "Где деньги, Зин?" отреагировал на ситуацию с уровнем реальных зарплат ученых.
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
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