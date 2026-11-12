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Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана

Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана - 12.11.2026, ПРАЙМ

Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана

Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон на встрече... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:36+0300

2026-11-12T13:36+0300

2026-11-12T13:36+0300

россия

мировая экономика

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон. По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.

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россия, мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин