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Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана
Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана - 12.11.2026, ПРАЙМ
Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана
Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон на встрече... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:36+0300
2026-11-12T13:36+0300
2026-11-12T13:36+0300
россия
мировая экономика
таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон. По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.
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россия, мировая экономика, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Рахмон заявил о динамичном развитии отношений России и Таджикистана
Рахмон: отношения Таджикистана и России развиваются динамично, товарооборот растет
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Отношения Таджикистана и России развиваются динамично по всем направлениям, взаимный товарооборот растет, заявил таджикский президент Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Отношения наши с вами развиваются по всем направлениям. Особенно я хотел бы сказать, что ежегодно растет товарооборот", - сказал Рахмон.
По его словам, также у стран эффективное взаимодействие в сфере безопасности.