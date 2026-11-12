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"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией
"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул большой потенциал в сферах энергетики, промышленности,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:24+0300
2026-11-12T16:24+0300
2026-11-12T16:28+0300
россия
таджикистан
эмомали рахмон
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул большой потенциал в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, сообщила пресс-служба глав Таджикистана. "Подчеркнут большой потенциал для этого в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистической и коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией
Пресс-служба Рахмона: потенциал сотрудничества России и Таджикистана — в энергетике и АПК
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул большой потенциал в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, сообщила пресс-служба глав Таджикистана.
"Подчеркнут большой потенциал для этого в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистической и коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.