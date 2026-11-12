https://1prime.ru/20261112/rakhmon-875167694.html

"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией

"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Я вижу большой потенциал": Рахмон о сотрудничестве с Россией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул большой потенциал в сферах энергетики, промышленности,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:24+0300

2026-11-12T16:24+0300

2026-11-12T16:28+0300

россия

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул большой потенциал в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, сообщила пресс-служба глав Таджикистана. "Подчеркнут большой потенциал для этого в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистической и коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

таджикистан

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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин