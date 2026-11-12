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РЭА: Сотрудничество России с Турцией по газу носит перспективный характер
РЭА: Сотрудничество России с Турцией по газу носит перспективный характер - 12.11.2026, ПРАЙМ
РЭА: Сотрудничество России с Турцией по газу носит перспективный характер
Сотрудничество России с Турцией в сфере поставок газа носит перспективный характер, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:06+0300
2026-11-12T17:06+0300
2026-11-12T17:06+0300
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России с Турцией в сфере поставок газа носит перспективный характер, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
"Наше сотрудничество с Турцией по газу носит достаточно перспективный характер. Мы знаем о проектах, которые находятся в проработке, и создании газового хаба в Турции. Он еще имеет основания и перспективы для реализации", - сказал РИА Новости чиновник на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Поставки российского трубопроводного газа в Турцию растут в начале ноября, увеличившись в первые пять дней месяца почти в четыре раза по сравнению с аналогичными периодами октября и сентября, сообщил в субботу "Газпром".
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Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, ООН, Газпром
РЭА: Сотрудничество России с Турцией по газу носит перспективный характер
Кулапин: сотрудничество России с Турцией по газу носит перспективный характер
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России с Турцией в сфере поставок газа носит перспективный характер, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
"Наше сотрудничество с Турцией по газу носит достаточно перспективный характер. Мы знаем о проектах, которые находятся в проработке, и создании газового хаба в Турции. Он еще имеет основания и перспективы для реализации", - сказал РИА Новости чиновник на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Поставки российского трубопроводного газа в Турцию растут в начале ноября, увеличившись в первые пять дней месяца почти в четыре раза по сравнению с аналогичными периодами октября и сентября, сообщил в субботу "Газпром".