Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/reshetnikov-875153399.html
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:33+0300
2026-11-12T12:33+0300
россия
мировая экономика
китай
анталья
кнр
максим решетников
оон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875153399.jpg?1794476034
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Делегация Минэкономразвития в эти дни принимает участие в работе 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в Анталье. "Мы очень плотно взаимодействуем с китайской стороной... Мы смотрим и обсуждаем, как нам сопрягать наши системы торговли квот, как нам сопрягать понятие углеродного следа продукции. Как нам использовать одни и те же стандарты, потому Китай очень быстро здесь развивается, очень многое делает. У нас есть свои эксперименты", - сказал Решетников. "Поэтому мы в постоянных консультациях с коллегами, чтобы в перспективе перейти, если не к единой, но очень схожей системе регулирования, которая будет в интересах наших экономик", - добавил министр. Как отмечали ранее в министерстве, на полях COP31 запланирована встреча главы Минэкономразвития с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Ли Гао.
китай
анталья
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, анталья, кнр, максим решетников, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Анталья, КНР, Максим Решетников, ООН
12:33 12.11.2026
 
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования

Решетников: Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
Делегация Минэкономразвития в эти дни принимает участие в работе 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в Анталье.
"Мы очень плотно взаимодействуем с китайской стороной... Мы смотрим и обсуждаем, как нам сопрягать наши системы торговли квот, как нам сопрягать понятие углеродного следа продукции. Как нам использовать одни и те же стандарты, потому Китай очень быстро здесь развивается, очень многое делает. У нас есть свои эксперименты", - сказал Решетников.
"Поэтому мы в постоянных консультациях с коллегами, чтобы в перспективе перейти, если не к единой, но очень схожей системе регулирования, которая будет в интересах наших экономик", - добавил министр.
Как отмечали ранее в министерстве, на полях COP31 запланирована встреча главы Минэкономразвития с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Ли Гао.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙАнтальяКНРМаксим РешетниковООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала