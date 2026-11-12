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Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования - 12.11.2026, ПРАЙМ
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:33+0300
2026-11-12T12:33+0300
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
Делегация Минэкономразвития в эти дни принимает участие в работе 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в Анталье.
"Мы очень плотно взаимодействуем с китайской стороной... Мы смотрим и обсуждаем, как нам сопрягать наши системы торговли квот, как нам сопрягать понятие углеродного следа продукции. Как нам использовать одни и те же стандарты, потому Китай очень быстро здесь развивается, очень многое делает. У нас есть свои эксперименты", - сказал Решетников.
"Поэтому мы в постоянных консультациях с коллегами, чтобы в перспективе перейти, если не к единой, но очень схожей системе регулирования, которая будет в интересах наших экономик", - добавил министр.
Как отмечали ранее в министерстве, на полях COP31 запланирована встреча главы Минэкономразвития с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Ли Гао.
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россия, мировая экономика, китай, анталья, кнр, максим решетников, оон
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Анталья, КНР, Максим Решетников, ООН
Решетников: Россия и Китай сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
Решетников: Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования
АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай плотно сотрудничают в вопросе углеродного регулирования, чтобы в перспективе сблизить подходы двух стран в этой сфере, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
Делегация Минэкономразвития в эти дни принимает участие в работе 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в Анталье.
"Мы очень плотно взаимодействуем с китайской стороной... Мы смотрим и обсуждаем, как нам сопрягать наши системы торговли квот, как нам сопрягать понятие углеродного следа продукции. Как нам использовать одни и те же стандарты, потому Китай очень быстро здесь развивается, очень многое делает. У нас есть свои эксперименты", - сказал Решетников.
"Поэтому мы в постоянных консультациях с коллегами, чтобы в перспективе перейти, если не к единой, но очень схожей системе регулирования, которая будет в интересах наших экономик", - добавил министр.
Как отмечали ранее в министерстве, на полях COP31 запланирована встреча главы Минэкономразвития с заместителем министра экологии и окружающей среды КНР Ли Гао.