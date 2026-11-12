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Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов
Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов
Производство антропоморфных роботов в США к 2030 году может достичь 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:57+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство антропоморфных роботов в США к 2030 году может достичь 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз аналитиков инвестбанка JP Morgan. "Производство человекоподобных роботов в США к 2030 году достигнет 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллиона единиц, сообщил JP Morgan в четверг", - передает агентство. Тем самым отрасль перейдет от стадии отдельных демонстраций к коммерческому внедрению в производство. По оценке банка, внедрение гуманоидных роботов в промышленности, транспортировке и складском хозяйстве ускоряется благодаря нехватке рабочей силы, снижению относительных затрат и расширению производственных мощностей. Стоимость использования роботов уже приближается к расходам на оплату человеческого труда, а их эксплуатация в несколько смен может обеспечивать заказчикам экономию около 100 тысяч долларов в год, уточняет Рейтер. При этом развитие отрасли сдерживают ограничения в производстве оборудования, вычислительных мощностей и доступности данных для обучения искусственного интеллекта. Отмечается, что большинство американских производителей, за исключением Tesla, ориентируются на выпуск 10-30 тысяч роботов ежегодно. JP Morgan также ожидает, что рынок ключевых компонентов для гуманоидных роботов, включая приводы, двигатели и системы машинного зрения, к 2035 году приблизится к 30 миллиардам долларов. В краткосрочной перспективе именно поставщики комплектующих могут получить наибольшую выгоду от роста отрасли, считает Рейтер. Отмечается, что дополнительным стимулом для внутреннего производства могут стать американские импортные пошлины или другие меры "поддержки".
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технологии, сша, tesla
Технологии, США, Tesla
13:57 12.11.2026
 
Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов

Reuters: в JP Morgan заявили, что к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#Московский международный форум "Открытые Инновации-2017". День второй
#Московский международный форум Открытые Инновации-2017. День второй - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство антропоморфных роботов в США к 2030 году может достичь 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз аналитиков инвестбанка JP Morgan.
"Производство человекоподобных роботов в США к 2030 году достигнет 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллиона единиц, сообщил JP Morgan в четверг", - передает агентство.
Тем самым отрасль перейдет от стадии отдельных демонстраций к коммерческому внедрению в производство.
По оценке банка, внедрение гуманоидных роботов в промышленности, транспортировке и складском хозяйстве ускоряется благодаря нехватке рабочей силы, снижению относительных затрат и расширению производственных мощностей.
Стоимость использования роботов уже приближается к расходам на оплату человеческого труда, а их эксплуатация в несколько смен может обеспечивать заказчикам экономию около 100 тысяч долларов в год, уточняет Рейтер.
При этом развитие отрасли сдерживают ограничения в производстве оборудования, вычислительных мощностей и доступности данных для обучения искусственного интеллекта.
Отмечается, что большинство американских производителей, за исключением Tesla, ориентируются на выпуск 10-30 тысяч роботов ежегодно.
JP Morgan также ожидает, что рынок ключевых компонентов для гуманоидных роботов, включая приводы, двигатели и системы машинного зрения, к 2035 году приблизится к 30 миллиардам долларов. В краткосрочной перспективе именно поставщики комплектующих могут получить наибольшую выгоду от роста отрасли, считает Рейтер.
Отмечается, что дополнительным стимулом для внутреннего производства могут стать американские импортные пошлины или другие меры "поддержки".
 
ТехнологииСШАTesla
 
 
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