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Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов

Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Reuters: к 2035 году в США выпустят 1,5 миллиона роботов-гуманоидов

Производство антропоморфных роботов в США к 2030 году может достичь 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:57+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство антропоморфных роботов в США к 2030 году может достичь 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз аналитиков инвестбанка JP Morgan. "Производство человекоподобных роботов в США к 2030 году достигнет 300-400 тысяч единиц, а к 2035 году - около 1,5 миллиона единиц, сообщил JP Morgan в четверг", - передает агентство. Тем самым отрасль перейдет от стадии отдельных демонстраций к коммерческому внедрению в производство. По оценке банка, внедрение гуманоидных роботов в промышленности, транспортировке и складском хозяйстве ускоряется благодаря нехватке рабочей силы, снижению относительных затрат и расширению производственных мощностей. Стоимость использования роботов уже приближается к расходам на оплату человеческого труда, а их эксплуатация в несколько смен может обеспечивать заказчикам экономию около 100 тысяч долларов в год, уточняет Рейтер. При этом развитие отрасли сдерживают ограничения в производстве оборудования, вычислительных мощностей и доступности данных для обучения искусственного интеллекта. Отмечается, что большинство американских производителей, за исключением Tesla, ориентируются на выпуск 10-30 тысяч роботов ежегодно. JP Morgan также ожидает, что рынок ключевых компонентов для гуманоидных роботов, включая приводы, двигатели и системы машинного зрения, к 2035 году приблизится к 30 миллиардам долларов. В краткосрочной перспективе именно поставщики комплектующих могут получить наибольшую выгоду от роста отрасли, считает Рейтер. Отмечается, что дополнительным стимулом для внутреннего производства могут стать американские импортные пошлины или другие меры "поддержки".

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технологии, сша, tesla