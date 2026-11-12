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Россиянам дали совет по выбору между ремонтом и продажей старого автомобиля

Россиянам дали совет по выбору между ремонтом и продажей старого автомобиля - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам дали совет по выбору между ремонтом и продажей старого автомобиля

Автомобиль с большим, но подтвержденным пробегом и понятной историей может оказаться более предсказуемым по расходам, чем машина с меньшими цифрами на одометре, | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:15+0300

2026-11-12T13:15+0300

2026-11-12T13:15+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Автомобиль с большим, но подтвержденным пробегом и понятной историей может оказаться более предсказуемым по расходам, чем машина с меньшими цифрами на одометре, о прошлом которой мало что известно, рассказал технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов. "Сравнивать стоимость ремонта с рыночной ценой машины полезно, но универсальной формулы здесь нет. Даже существенные вложения в недорогой автомобиль могут оказаться меньше доплаты за замену на более исправный вариант. При этом состояние другой машины с пробегом еще предстоит проверить: сама покупка не гарантирует избавления от ремонтов", - сказал Родионов в беседе с "Лентой.ру". Он порекомендовал составить прогноз хотя бы на ближайшие 12 месяцев. При этом по своему автомобилю стоит оценить необходимый ремонт, подошедшее по сроку обслуживание и предстоящие работы, обоснованные результатами диагностики, а по другой машине - определить сумму доплаты после продажи нынешней, расходы на первичное обслуживание, страхование и условия кредита, если он потребуется, добавил Родионов. "Важно отдельно посчитать, сколько денег понадобится сразу и во сколько обойдется дальнейшая эксплуатация. Доплата за другую машину - это не полностью потраченные деньги: взамен владелец получает более дорогой автомобиль, который впоследствии можно продать. Для сравнения нужно учитывать, сколько каждая машина потеряет в цене и каких расходов потребует. При этом даже выгодная в перспективе замена может оказаться слишком большой нагрузкой на текущий бюджет", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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