https://1prime.ru/20261112/rosatom-875171678.html

"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев

"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев

"Росатом" скрупулезно выполняет программу по строительству в Венгрии АЭС "Пакш-2", утвержденную ранее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

газ

венгрия

бангладеш

будапешт

алексей лихачев

росатом

пакш-2

rt

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875171678.jpg?1794494772

АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" скрупулезно выполняет программу по строительству в Венгрии АЭС "Пакш-2", утвержденную ранее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы скрупулезно выполняем программу, утвержденную предыдущим правительством, и нынешнее правительство эти работы принимает", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках Мировых атомных дней. Он выразил надежду, что приоритетность "крупнейшего в стране энергетического объекта" останется очевидной для новых властей Венгрии. Лихачев привел в качестве примера Бангладеш, где строительство АЭС "Руппур" не останавливалось во время студенческой революции в 2024 году и после выборов в 2026-м. В феврале началось строительство АЭС "Пакш-2" (заливка первого бетона), но сформированное после парламентских выборов новое правительство Венгрии заявило о необходимости провести аудит проекта на предмет его финансирования и выяснения причин задержек. В Будапеште не исключили, что могут отказаться от "Росатома" как генерального подрядчика. В свою очередь, Лихачев заявлял, что проект идет успешно и "Росатом" готов ответить на все вопросы венгерской стороны.

венгрия

бангладеш

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, бангладеш, будапешт, алексей лихачев, росатом, пакш-2, rt