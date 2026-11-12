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"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев
"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев
"Росатом" скрупулезно выполняет программу по строительству в Венгрии АЭС "Пакш-2", утвержденную ранее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:46+0300
2026-11-12T17:46+0300
2026-11-12T17:46+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" скрупулезно выполняет программу по строительству в Венгрии АЭС "Пакш-2", утвержденную ранее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы скрупулезно выполняем программу, утвержденную предыдущим правительством, и нынешнее правительство эти работы принимает", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках Мировых атомных дней.
Он выразил надежду, что приоритетность "крупнейшего в стране энергетического объекта" останется очевидной для новых властей Венгрии. Лихачев привел в качестве примера Бангладеш, где строительство АЭС "Руппур" не останавливалось во время студенческой революции в 2024 году и после выборов в 2026-м.
В феврале началось строительство АЭС "Пакш-2" (заливка первого бетона), но сформированное после парламентских выборов новое правительство Венгрии заявило о необходимости провести аудит проекта на предмет его финансирования и выяснения причин задержек. В Будапеште не исключили, что могут отказаться от "Росатома" как генерального подрядчика. В свою очередь, Лихачев заявлял, что проект идет успешно и "Росатом" готов ответить на все вопросы венгерской стороны.
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газ, венгрия, бангладеш, будапешт, алексей лихачев, росатом, пакш-2, rt
Газ, ВЕНГРИЯ, Бангладеш, Будапешт, Алексей Лихачев, Росатом, Пакш-2, RT
"Росатом" скрупулезно выполняет программу по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев
Лихачев: Росатом скрупулезно выполняет программу по строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" скрупулезно выполняет программу по строительству в Венгрии АЭС "Пакш-2", утвержденную ранее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы скрупулезно выполняем программу, утвержденную предыдущим правительством, и нынешнее правительство эти работы принимает", - сказал Лихачев в интервью RT в рамках Мировых атомных дней.
Он выразил надежду, что приоритетность "крупнейшего в стране энергетического объекта" останется очевидной для новых властей Венгрии. Лихачев привел в качестве примера Бангладеш, где строительство АЭС "Руппур" не останавливалось во время студенческой революции в 2024 году и после выборов в 2026-м.
В феврале началось строительство АЭС "Пакш-2" (заливка первого бетона), но сформированное после парламентских выборов новое правительство Венгрии заявило о необходимости провести аудит проекта на предмет его финансирования и выяснения причин задержек. В Будапеште не исключили, что могут отказаться от "Росатома" как генерального подрядчика. В свою очередь, Лихачев заявлял, что проект идет успешно и "Росатом" готов ответить на все вопросы венгерской стороны.