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"Росатом" получил просьбу Египта о строительстве опреснительной установки

"Росатом" получил просьбу Египта о строительстве опреснительной установки - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Росатом" получил просьбу Египта о строительстве опреснительной установки

"Росатом" получил просьбу египетских властей о строительстве опреснительной установки на площадке АЭС "Эль-Дабаа", мощность установки должна составить 170 тысяч | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:22+0300

2026-11-12T21:22+0300

2026-11-12T21:22+0300

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" получил просьбу египетских властей о строительстве опреснительной установки на площадке АЭС "Эль-Дабаа", мощность установки должна составить 170 тысяч кубометров в сутки, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Президент Египта высказал пожелание обогатить площадку АЭС "Эль-Дабаа" мощной опреснительной установкой, буквально в масштабах 170 тысяч кубометров в сутки. Это очень большой объем, и такие технологии у нас тоже есть", - заявил Лихачев на мероприятии в рамках климатической конференции ООН COP31 в Анталье. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил в конце октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о намерении страны реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не менять его график. Он отметил, что Египет прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок. В июле состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора второго энергоблока проекта "Эль-Дабаа". Россия и Египет обсуждают финансово-экономическую модель возможных двух новых энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа", сообщил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Начало работы первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" намечено на 2028 год.

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россия, египет, анталья, каир, алексей лихачев, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом, оон