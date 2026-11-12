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Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза

Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза

Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт в Бразилию продукции АПК в натуральном выражении в 162 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:15+0300

2026-11-12T10:15+0300

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сельское хозяйство

россия

бразилия

агроэкспорт

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт в Бразилию продукции АПК в натуральном выражении в 162 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 250 тысяч тонн, а в стоимости показатель вырос в 20 раз, до 68 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агрокспорт". "Согласно оценкам экспертов, за январь-сентябрь 2026 года Россия поставила в Бразилию более 250 тысяч тонн продукции АПК на сумму около 68 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 162 раза в натуральном выражении и в 20 раз - в стоимостном", - говорится в сообщении. В центре добавили, что драйвером роста стала пшеница. Так, за отчетный период Россия поставила в Бразилию более 249 тысяч тонн этого вида зерновых, тогда как годом ранее поставок не осуществлялось. Среди других экспортных товаров там отметили пшеничную клейковину, картофельные хлопья и гранулы, активные дрожжи, сушеную треску и другую продукцию АПК. "Кроме того, в 2026 году Россия впервые за всю историю наблюдений экспортировала в Бразилию другую сушеную рыбу, а также мороженую треску, филе трески и филе сайды", - рассказали в "Агроэкспорте".

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сельское хозяйство, россия, бразилия, агроэкспорт