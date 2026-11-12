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Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза
Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт в Бразилию продукции АПК в натуральном выражении в 162 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:15+0300
2026-11-12T10:29+0300
сельское хозяйство
россия
бразилия
агроэкспорт
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875143601.jpg?1794468599
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт в Бразилию продукции АПК в натуральном выражении в 162 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 250 тысяч тонн, а в стоимости показатель вырос в 20 раз, до 68 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агрокспорт". "Согласно оценкам экспертов, за январь-сентябрь 2026 года Россия поставила в Бразилию более 250 тысяч тонн продукции АПК на сумму около 68 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 162 раза в натуральном выражении и в 20 раз - в стоимостном", - говорится в сообщении. В центре добавили, что драйвером роста стала пшеница. Так, за отчетный период Россия поставила в Бразилию более 249 тысяч тонн этого вида зерновых, тогда как годом ранее поставок не осуществлялось. Среди других экспортных товаров там отметили пшеничную клейковину, картофельные хлопья и гранулы, активные дрожжи, сушеную треску и другую продукцию АПК. "Кроме того, в 2026 году Россия впервые за всю историю наблюдений экспортировала в Бразилию другую сушеную рыбу, а также мороженую треску, филе трески и филе сайды", - рассказали в "Агроэкспорте".
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сельское хозяйство, россия, бразилия, агроэкспорт
Сельское хозяйство, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Агроэкспорт
10:15 12.11.2026 (обновлено: 10:29 12.11.2026)
 
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза

"Агрокспорт": Россия за 9 месяцев нарастила экспорт продукции АПК в Бразилию в 162 раза

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2026 года нарастила экспорт в Бразилию продукции АПК в натуральном выражении в 162 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 250 тысяч тонн, а в стоимости показатель вырос в 20 раз, до 68 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агрокспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за январь-сентябрь 2026 года Россия поставила в Бразилию более 250 тысяч тонн продукции АПК на сумму около 68 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 162 раза в натуральном выражении и в 20 раз - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что драйвером роста стала пшеница. Так, за отчетный период Россия поставила в Бразилию более 249 тысяч тонн этого вида зерновых, тогда как годом ранее поставок не осуществлялось.
Среди других экспортных товаров там отметили пшеничную клейковину, картофельные хлопья и гранулы, активные дрожжи, сушеную треску и другую продукцию АПК.
"Кроме того, в 2026 году Россия впервые за всю историю наблюдений экспортировала в Бразилию другую сушеную рыбу, а также мороженую треску, филе трески и филе сайды", - рассказали в "Агроэкспорте".
 
Сельское хозяйствоРОССИЯБРАЗИЛИЯАгроэкспорт
 
 
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