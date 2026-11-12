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В России снизились минимальные цены на социально значимые продукты

В России снизились минимальные цены на социально значимые продукты - 12.11.2026, ПРАЙМ

В России снизились минимальные цены на социально значимые продукты

Минимальные цены на социально значимое продовольствие в России в октябре снизились на 1,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:17+0300

2026-11-12T11:17+0300

2026-11-12T11:27+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минимальные цены на социально значимое продовольствие в России в октябре снизились на 1,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в октябре снизились на 1,7% по сравнению с октябрем 2025 года", - говорится в сообщении. В АКОРТ уточнили, что за год цены снизились в 11 из 25 социально значимых категорий продуктов. Самыми подешевевшими продуктами стали свинина со снижением цен на 20% в годовом выражении, рис - на 18%, сливочное масло - на 17%, пшено - на 10,5%, пшеничная мука - на 10,3% и сезонные яблоки - на 8,6%. Кроме того, за год подешевел ржаной и ржано-пшеничный хлеб - на 4,8%, подсолнечное масло - на 4,7%, куриные яйца - на 3,3%, пшеничный хлеб - на 2,1% и баранина - на 1,6%. Помимо этого, в АКОРТ зафиксировали снижение цен в месячном выражении. "За месяц - в октябре по сравнению с сентябрем 2026 года - цены на базовую продовольственную корзину продуктов "первой цены" в торговых сетях снизились на 0,7%", - добавили в ассоциации. Там уточнили, что самыми подешевевшими в октябре продуктами стали сезонные яблоки со снижением цен на 18%, а также сахар и подсолнечное масло - по 10%. Из овощей борщевого набора снизились цены на репчатый лук - на 4,9%, морковь - на 4,3% и белокочанную капусту - на 1,6%. Также подешевели свинина - на 3,5%, хлеб из пшеничной муки - на 2,5%, черный чай - на 1,8% и молоко - на 1,5%. В пределах 1% за месяц снизились цены на мороженую рыбу, пшено, пшеничную муку и говядину. По данным АКОРТ, средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары "первой цены" в октябре составила минус 0,9% против 4,1% годом ранее. Там отметили, что с отрицательной наценкой, по ценам ниже закупочных, в октябре продавались 15 из 25 товаров "первой цены". К ним относятся белокочанная капуста (наценка -14,8%), гречневая крупа (-11,1%), морковь (-10,9%), пшено (-10,3%), куриные яйца (-9,5%), подсолнечное масло (-6,4%), свекла (-5,6%), баранина (-4,1%), тушка цыпленка-бройлера (-2,9%), рис (-2,9%), молоко (-2,7%), пшеничная мука (-2,6%), свинина (-2,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (-2%) и вермишель (-0,6%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, акорт, продукты, россия