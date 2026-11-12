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Решетников рассказал о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году

Решетников рассказал о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году - 12.11.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году

Россия привержена цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:26+0300

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россия

максим решетников

росатом

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Россия поставила задачу - достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и для нас очень важно двигаться к этой цели, одновременно с этим сохраняя высокие темпы экономического роста и роста качества жизни граждан", - сказал он на церемонии открытия молодежной программы форума "Мировые атомные дни". Решетников отметил, что население мира растет, идет урбанизация, развиваются новые технологии, и все это увеличивает потребность в энергоресурсах. Одновременно с этим сохраняется задача по сокращению выбросов парниковых газов. Министр добавил, что атомная энергия является той технологией, которая позволит обеспечивать надежное и доступное энергоснабжение, и снижать выбросы. "У нашей страны здесь особая роль. Мы являемся страной, где зародилась атомная энергетика, мы - страна, которая активно ее использует. У нас пятая часть энергобаланса - это именно электроэнергия, вырабатываемая на атомных станциях", - указал глава Минэкономразвития. Он добавил, что компетенции России в мирном атоме востребованы по всему миру. В частности, "Росатом" строит более 40 энергоблоков в 13 странах.

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россия, максим решетников, росатом