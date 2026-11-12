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Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности

Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности

Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:58+0300

2026-11-12T14:58+0300

2026-11-12T14:58+0300

россия

афганистан

азия

алексей оверчук

снг

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг. Он проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Барадар, в частности, заявил, что правительство страны хочет превратить Афганистан в транзитный хаб между странами СНГ и Азией, а также использовать опыт России в транспортной сфере. "Афганское правительство проводит крупные инфраструктурные проекты. Стремится реализовать преимущества географического положения страны, обеспечивая транспортно-логистическую связанность между севером и югом евразийского континента. Мы поддерживаем эти усилия", - заявил Оверчук в ответном слове. Он подчеркнул, что Афганистан - важная страна для России, с которой она стремится развивать отношения. "Мы заинтересованы в стабильности и устойчивом развитии Афганистана и всего региона. Мы видим, что к этому же стремится и правительство Афганистана. Мы видим шаги, предпринимаемые руководством Афганистана, по достижению стабилизации в стране", - добавил российский вице-премьер.

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россия, афганистан, азия, алексей оверчук, снг