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Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности
Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности
Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:58+0300
2026-11-12T14:58+0300
россия
афганистан
азия
алексей оверчук
снг
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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг. Он проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Барадар, в частности, заявил, что правительство страны хочет превратить Афганистан в транзитный хаб между странами СНГ и Азией, а также использовать опыт России в транспортной сфере. "Афганское правительство проводит крупные инфраструктурные проекты. Стремится реализовать преимущества географического положения страны, обеспечивая транспортно-логистическую связанность между севером и югом евразийского континента. Мы поддерживаем эти усилия", - заявил Оверчук в ответном слове. Он подчеркнул, что Афганистан - важная страна для России, с которой она стремится развивать отношения. "Мы заинтересованы в стабильности и устойчивом развитии Афганистана и всего региона. Мы видим, что к этому же стремится и правительство Афганистана. Мы видим шаги, предпринимаемые руководством Афганистана, по достижению стабилизации в стране", - добавил российский вице-премьер.
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россия, афганистан, азия, алексей оверчук, снг
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, АЗИЯ, Алексей Оверчук, СНГ
14:58 12.11.2026
 
Россия поддержала планы Афганистана использовать логистические возможности

Оверчук: Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия поддерживает планы Афганистана использовать свои логистические возможности, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг. Он проводит переговоры с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Барадар, в частности, заявил, что правительство страны хочет превратить Афганистан в транзитный хаб между странами СНГ и Азией, а также использовать опыт России в транспортной сфере.
"Афганское правительство проводит крупные инфраструктурные проекты. Стремится реализовать преимущества географического положения страны, обеспечивая транспортно-логистическую связанность между севером и югом евразийского континента. Мы поддерживаем эти усилия", - заявил Оверчук в ответном слове.
Он подчеркнул, что Афганистан - важная страна для России, с которой она стремится развивать отношения.
"Мы заинтересованы в стабильности и устойчивом развитии Афганистана и всего региона. Мы видим, что к этому же стремится и правительство Афганистана. Мы видим шаги, предпринимаемые руководством Афганистана, по достижению стабилизации в стране", - добавил российский вице-премьер.
 
РОССИЯАФГАНИСТАНАЗИЯАлексей ОверчукСНГ
 
 
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