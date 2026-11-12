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Россия стала одним из немногих рынков, где вырос экспорт европейского вина - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россия стала одним из немногих рынков, где вырос экспорт европейского вина
Россия стала одним из немногих рынков, где вырос экспорт европейского вина - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россия стала одним из немногих рынков, где вырос экспорт европейского вина
Россия стала одним из немногих рынков, где экспорт европейского вина вырос на фоне общего масштабного спада зарубежных продаж и обвала поставок в США,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:32+0300
2026-11-12T19:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия стала одним из немногих рынков, где экспорт европейского вина вырос на фоне общего масштабного спада зарубежных продаж и обвала поставок в США, свидетельствуют полученные РИА Новости данные крупнейшего объединения европейских фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca. "Среди основных направлений экспорт в США сократился на 15,3%, в Канаду - на 11%, Швейцарию - на 9,2%, Великобританию - на 3,9%. Россия (+17,5%) и Гонконг (+10,9%) оказались среди немногих рынков, продемонстрировавших положительную динамику", - говорится в докладе организации. Как следует из документа, за 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года стоимость экспорта вина из Евросоюза в третьи страны сократилась на 6,8%, до 15,4 миллиарда евро. В физическом выражении поставки снизились на 3,3%, до 27,5 миллиона гектолитров. При этом наиболее заметное падение затронуло традиционные категории европейского вина. Экспорт вин с защищенным наименованием места происхождения сократился в стоимости на 7,6%, сортовых вин - на 6,7%, вин с защищенным географическим указанием - на 4,9%. Продажи бутилированного вина за пределы ЕС упали на 7,5%, игристого - на 6,2%. Рост сохранился только в сегментах вина наливом (+5%) и в упаковках типа bag-in-box (+3,4%). Сокращается и торговля внутри самого Евросоюза: ее стоимость снизилась на 9,8%, а физические объемы - на 13,4%. По оценке Copa-Cogeca, спад экспорта происходит на фоне структурного сокращения мирового потребления вина, ослабления спроса в традиционных странах-потребителях и появления новых торговых барьеров. При этом экспорт вина из ЕС в Россию продолжает осуществляться с учетом действующих антироссийских санкций. В марте 2022 года Евросоюз запретил поставки в Россию предметов роскоши, включив в соответствующий перечень вина, в том числе игристые, стоимостью свыше 300 евро за единицу товара. На вина, не превышающие установленный стоимостный порог, этот запрет в общем случае не распространяется. Таким образом, несмотря на ограничения в отношении дорогих вин, российский рынок остается одним из немногих направлений, на которых европейские экспортеры еще фиксируют рост выручки на фоне одного из самых тяжелых за последние годы кризисов.
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бизнес, россия, сша, канада, швейцария, ес
Бизнес, РОССИЯ, США, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС
19:32 12.11.2026 (обновлено: 19:34 12.11.2026)
 

Россия стала одним из немногих рынков, где вырос экспорт европейского вина

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия стала одним из немногих рынков, где экспорт европейского вина вырос на фоне общего масштабного спада зарубежных продаж и обвала поставок в США, свидетельствуют полученные РИА Новости данные крупнейшего объединения европейских фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca.
Слишком много вина: в ЕС начнут уничтожать виноградники за деньги
19:17
"Среди основных направлений экспорт в США сократился на 15,3%, в Канаду - на 11%, Швейцарию - на 9,2%, Великобританию - на 3,9%. Россия (+17,5%) и Гонконг (+10,9%) оказались среди немногих рынков, продемонстрировавших положительную динамику", - говорится в докладе организации.
Как следует из документа, за 12 месяцев с сентября 2025 года по август 2026 года стоимость экспорта вина из Евросоюза в третьи страны сократилась на 6,8%, до 15,4 миллиарда евро. В физическом выражении поставки снизились на 3,3%, до 27,5 миллиона гектолитров.
При этом наиболее заметное падение затронуло традиционные категории европейского вина. Экспорт вин с защищенным наименованием места происхождения сократился в стоимости на 7,6%, сортовых вин - на 6,7%, вин с защищенным географическим указанием - на 4,9%.
Продажи бутилированного вина за пределы ЕС упали на 7,5%, игристого - на 6,2%. Рост сохранился только в сегментах вина наливом (+5%) и в упаковках типа bag-in-box (+3,4%).
Сокращается и торговля внутри самого Евросоюза: ее стоимость снизилась на 9,8%, а физические объемы - на 13,4%.
По оценке Copa-Cogeca, спад экспорта происходит на фоне структурного сокращения мирового потребления вина, ослабления спроса в традиционных странах-потребителях и появления новых торговых барьеров.
При этом экспорт вина из ЕС в Россию продолжает осуществляться с учетом действующих антироссийских санкций. В марте 2022 года Евросоюз запретил поставки в Россию предметов роскоши, включив в соответствующий перечень вина, в том числе игристые, стоимостью свыше 300 евро за единицу товара. На вина, не превышающие установленный стоимостный порог, этот запрет в общем случае не распространяется.
Таким образом, несмотря на ограничения в отношении дорогих вин, российский рынок остается одним из немногих направлений, на которых европейские экспортеры еще фиксируют рост выручки на фоне одного из самых тяжелых за последние годы кризисов.
 
БизнесРОССИЯСШАКАНАДАШВЕЙЦАРИЯЕС
 
 
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