https://1prime.ru/20261112/rossija-875179420.html

Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе

Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе - 12.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе

Пользователи сервиса для геймеров Steam в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:19+0300

2026-11-12T21:19+0300

2026-11-12T21:19+0300

технологии

бизнес

общество

москва

санкт-петербург

ленинградская область

steam

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875179420.jpg?1794507571

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи сервиса для геймеров Steam в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным сервиса, на 20.40 мск количество жалоб за час превысило 415. Жалобы начали поступать в районе 20.10 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Воронежской, Ленинградской областей и из Республики Татарстан. Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.

москва

санкт-петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, ленинградская область, steam