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Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи сервиса для геймеров Steam в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:19+0300
2026-11-12T21:19+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи сервиса для геймеров Steam в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 20.40 мск количество жалоб за час превысило 415.
Жалобы начали поступать в районе 20.10 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Воронежской, Ленинградской областей и из Республики Татарстан.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.
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технологии, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, ленинградская область, steam
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Steam
Пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе
Detector404: пользователи Steam в России жалуются на сбои в его работе
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пользователи сервиса для геймеров Steam в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 20.40 мск количество жалоб за час превысило 415.
Жалобы начали поступать в районе 20.10 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Воронежской, Ленинградской областей и из Республики Татарстан.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.