https://1prime.ru/20261112/rossija-875179756.html

Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России

Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России

Цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:31+0300

2026-11-12T21:31+0300

2026-11-12T21:31+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко. "Цифровизация спорта поможет воспитать новых спортсменов, чемпионов, которые с гордостью будут представлять нашу страну", - сказа он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин. Кириенко отметил, что цифровизация спорта также поспособствует достижению национальной цели по укреплению здоровья и благополучия людей.

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россия, владимир путин