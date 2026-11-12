https://1prime.ru/20261112/rossija-875179756.html
Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России
Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России
Цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:31+0300
2026-11-12T21:31+0300
2026-11-12T21:31+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко.
"Цифровизация спорта поможет воспитать новых спортсменов, чемпионов, которые с гордостью будут представлять нашу страну", - сказа он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин.
Кириенко отметил, что цифровизация спорта также поспособствует достижению национальной цели по укреплению здоровья и благополучия людей.
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россия, владимир путин
Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России
Глава VK Кириенко: цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Цифровизация спорта поможет воспитать новых чемпионов в России, сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко.
"Цифровизация спорта поможет воспитать новых спортсменов, чемпионов, которые с гордостью будут представлять нашу страну", - сказа он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин.
Кириенко отметил, что цифровизация спорта также поспособствует достижению национальной цели по укреплению здоровья и благополучия людей.