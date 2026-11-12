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Россияне в "Монетную неделю" стали обменивать больше монет

Россияне в "Монетную неделю" стали обменивать больше монет - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россияне в "Монетную неделю" стали обменивать больше монет

Россияне в прошедшую "Монетную неделю" стали обменивать больше монет, наиболее часто приносили монеты достоинством 1 и 10 рублей, следует из опроса РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:27+0300

2026-11-12T00:27+0300

2026-11-12T00:27+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне в прошедшую "Монетную неделю" стали обменивать больше монет, наиболее часто приносили монеты достоинством 1 и 10 рублей, следует из опроса РИА Новости крупнейших кредитных организаций. Акция "Монетная неделя" Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября. "За первые восемь дней "Монетной недели" жители России сдали в отделения банка 2 974 970 монет на общую сумму 12 967 424,48 рубля. Это на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом весенней акции", - рассказали в пресс-службе Россельхозбанка. Там также зафиксировали рост интереса в текущем году к обмену монет мелких номиналов - от 5 копеек до 1 рубля. При этом наиболее часто россияне приносят монеты достоинством 1 и 10 рублей. "В рамках осенней акции "Монетная неделя" в офисах банка было принято 2,2 миллиона монет на общую сумму 9,28 миллиона рублей. В акции приняли участие 2 168 человек. Чаще всего клиенты сдавали монеты номиналом 10, 2 и 1 рубль. Реже всего - номиналом 25 рублей, 5 и 1 копейка", - рассказали в пресс-службе Газпромбанка. Директор кассовых операций банка "Дом.РФ" Наталья Савченко рассказала, что за весь период акции от клиентов поступило около 120 тысяч монет почти на 300 тысяч рублей. По сравнению с весенним этапом акции объем принятых монет выше почти на 25%. "Больше всего поступило монет номиналом один рубль – более четверти от общего количество монет", - уточнила она. "За время всероссийской осенней акции "Монетная неделя" сеть отделений ПСБ приняла от населения 1,5 миллиона монет различным номиналом на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Это почти на 15% больше, чем по итогам весенней акции. Общий вес сданной мелочи также вырос почти на 13% и составил 6,8 тонны", - сообщил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. По его словам, самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом один рубль - их доля составила более 30% от общего количества собранной мелочи. "Второе и третье места по популярности делят монеты номиналом десять рублей и два рубля, доли которых составляют 23 и 13% соответственно",- добавил он. В пресс-службе "Абсолют банка" сообщили, что в рамках акции отделения банка приняли более 43 тысяч монет на общую сумму 161 423 рубля 53 копейки. "Количество штук увеличилось на 30%, сумма увеличилась на 65%", - добавили там. Опрос банков показал, что наиболее востребованным способом обмена по-прежнему остается получение банкнот взамен накопившейся мелочи. При этом в "Новиком банке" отметили, что некоторые клиенты выбирали комбинированный способ обмена: зачисление на карту и размен на памятные монеты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, псб, банк россии, россельхозбанк