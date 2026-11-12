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Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1996 года

Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1996 года - 12.11.2026, ПРАЙМ

Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1996 года

Потребление алкоголя в России за последние два года сократилось на 1 литр на душу населения и по итогам октября составило 7,42 литра, что стало новым минимумом... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T01:16+0300

2026-11-12T01:16+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России за последние два года сократилось на 1 литр на душу населения и по итогам октября составило 7,42 литра, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Россияне с начала 2025 года сократили потребление алкоголя на 0,97 литра в спиртовом эквиваленте, а с начала текущего года - на 0,64 литра в спиртовом эквиваленте. В результате по итогам октября за последние 12 месяцев россияне выпивали в среднем 7,42 литра в расчете на одного человека. Настолько низкое потребление до этого было в 1996 году: тогда оно, согласно официальным данным, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,32 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 5,78 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,93 литра на человека, в Татарстане - 9,46 литра, а в Свердловской области - 9,67 литра.

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санкт-петербург

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бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, татарстан