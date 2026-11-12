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Россияне чаще всего готовят дачи к зиме с семьей или родственниками - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россияне чаще всего готовят дачи к зиме с семьей или родственниками
Россияне чаще всего готовят дачи к зиме с семьей или родственниками - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россияне чаще всего готовят дачи к зиме с семьей или родственниками
Россияне чаще всего подготавливают дачи к зиме со своей семьей или родственниками, при этом в основном обсуждают подготовку лично, рассказали РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:15+0300
2026-11-12T20:15+0300
россия
общество
мтс
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего подготавливают дачи к зиме со своей семьей или родственниками, при этом в основном обсуждают подготовку лично, рассказали РИА Новости аналитики сервиса МТС "Интеллектуальная запись". "Подготовкой дачи занимаются в основном вместе с членами семьи и родственниками - так делают 78% владельцев участков. Чаще всего подготовку обсуждают лично (84%), по телефону - 37%. Главный предмет обсуждений - перечень необходимых работ: его назвали важным 75% респондентов. Следующая по значимости тема - материалы и инструменты (37%), на третьем месте - сроки работ (35%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи россиян. Отмечается, что загородная недвижимость есть в собственности более чем у половины российских семей, при этом большинство опрошенных посещают дачу хотя бы несколько раз в месяц в теплое время год. Основной период подготовки участка к зиме - осень: так ответили 70% респондентов. Более трети опрошенных убирают свои дачи в октябре, а почти каждый четвертый начинает подготовку уже в сентябре. Подавляющему большинству важно помнить свои договоренности о подготовке дачи к зиме, а конкретно перечень планируемых работ и сроки их выполнения. При этом около половины владельцев дач хотя бы раз забывали о своих договоренностях.
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192
40
192
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5
4.7
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40
россия, общество , мтс
РОССИЯ, Общество , МТС
20:15 12.11.2026
 
Россияне чаще всего готовят дачи к зиме с семьей или родственниками

МТС: россияне чаще всего подготавливают дачи к зиме со своей семьей или родственниками

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего подготавливают дачи к зиме со своей семьей или родственниками, при этом в основном обсуждают подготовку лично, рассказали РИА Новости аналитики сервиса МТС "Интеллектуальная запись".
"Подготовкой дачи занимаются в основном вместе с членами семьи и родственниками - так делают 78% владельцев участков. Чаще всего подготовку обсуждают лично (84%), по телефону - 37%. Главный предмет обсуждений - перечень необходимых работ: его назвали важным 75% респондентов. Следующая по значимости тема - материалы и инструменты (37%), на третьем месте - сроки работ (35%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи россиян.
Отмечается, что загородная недвижимость есть в собственности более чем у половины российских семей, при этом большинство опрошенных посещают дачу хотя бы несколько раз в месяц в теплое время год. Основной период подготовки участка к зиме - осень: так ответили 70% респондентов. Более трети опрошенных убирают свои дачи в октябре, а почти каждый четвертый начинает подготовку уже в сентябре.
Подавляющему большинству важно помнить свои договоренности о подготовке дачи к зиме, а конкретно перечень планируемых работ и сроки их выполнения. При этом около половины владельцев дач хотя бы раз забывали о своих договоренностях.
 
РОССИЯОбществоМТС
 
 
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