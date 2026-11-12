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Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о заключении контрактов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о заключении контрактов
Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о заключении контрактов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о заключении контрактов
Представители властей и компаний России и Афганистана подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму 170 миллионов долларов, передает... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:47+0300
2026-11-12T18:47+0300
россия
афганистан
алексей оверчук
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875174614.jpg?1794498428
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Представители властей и компаний России и Афганистана подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму 170 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в Кабуле работала российская делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. В составе делегации также были представители российских министерств, регионов, торгово-промышленных палат, фирм-производителей. По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить дальнейшие контракты на общую сумму 169,12 миллиона долларов. В частности, российские фирмы поставят в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. Афганские фирмы собираются поставить в Россию фрукты и сухофрукты. Один крупный контракт посвящен поставке гранатов. Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания российско-афганской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Ранее Оверчук заявил, что по итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 349 миллионов долларов.
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россия, афганистан, алексей оверчук
РОССИЯ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
18:47 12.11.2026
 
Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о заключении контрактов

Россия и Афганистан подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на $170 млн

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Представители властей и компаний России и Афганистана подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму 170 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Кабуле работала российская делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. В составе делегации также были представители российских министерств, регионов, торгово-промышленных палат, фирм-производителей. По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить дальнейшие контракты на общую сумму 169,12 миллиона долларов.
В частности, российские фирмы поставят в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. Афганские фирмы собираются поставить в Россию фрукты и сухофрукты. Один крупный контракт посвящен поставке гранатов.
Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания российско-афганской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее Оверчук заявил, что по итогам восьми месяцев 2026 года товарооборот России с Афганистаном увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 349 миллионов долларов.
 
РОССИЯАФГАНИСТАНАлексей Оверчук
 
 
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