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"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России

"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России

Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение в России сохраняет положительную динамику, заявил президент "Ростелекома" Михаил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:03+0300

2026-11-12T10:03+0300

2026-11-12T10:03+0300

бизнес

технологии

россия

михаил осеевский

ростелеком

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение в России сохраняет положительную динамику, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение продолжает расти на фоне дефицита вычислительных мощностей и рисков безопасности. Компании и государственные заказчики наращивают инвестиции в цифровую трансформацию, облачные технологии и работу с данными", - приводятся слова Осеевского в сообщении компании. Он отметил, что "Ростелеком" в данных условиях предлагает возможности для создания защищенного инфраструктурного контура на базе собственных мощностей и импортонезависимых технологий. Масштаб возможностей, технологические компетенции и комплексный подход позволяют удовлетворять растущий спрос на инфраструктурные решения в условиях стремительного увеличения нагрузки из-за расширения использования ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, михаил осеевский, ростелеком