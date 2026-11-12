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"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России
"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России
Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение в России сохраняет положительную динамику, заявил президент "Ростелекома" Михаил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:03+0300
2026-11-12T10:03+0300
2026-11-12T10:03+0300
бизнес
технологии
россия
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение в России сохраняет положительную динамику, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение продолжает расти на фоне дефицита вычислительных мощностей и рисков безопасности. Компании и государственные заказчики наращивают инвестиции в цифровую трансформацию, облачные технологии и работу с данными", - приводятся слова Осеевского в сообщении компании.
Он отметил, что "Ростелеком" в данных условиях предлагает возможности для создания защищенного инфраструктурного контура на базе собственных мощностей и импортонезависимых технологий. Масштаб возможностей, технологические компетенции и комплексный подход позволяют удовлетворять растущий спрос на инфраструктурные решения в условиях стремительного увеличения нагрузки из-за расширения использования ИИ.
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бизнес, технологии, россия, михаил осеевский, ростелеком
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Михаил Осеевский, Ростелеком
"Ростелеком" отметил рост спроса на услуги дата-центров в России
"Ростелеком": спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное ПО в России растет
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение в России сохраняет положительную динамику, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Спрос на услуги дата-центров и инфраструктурное программное обеспечение продолжает расти на фоне дефицита вычислительных мощностей и рисков безопасности. Компании и государственные заказчики наращивают инвестиции в цифровую трансформацию, облачные технологии и работу с данными", - приводятся слова Осеевского в сообщении компании.
Он отметил, что "Ростелеком" в данных условиях предлагает возможности для создания защищенного инфраструктурного контура на базе собственных мощностей и импортонезависимых технологий. Масштаб возможностей, технологические компетенции и комплексный подход позволяют удовлетворять растущий спрос на инфраструктурные решения в условиях стремительного увеличения нагрузки из-за расширения использования ИИ.