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РСТ не зафиксировал роста обращений из-за жалящего планктона на Пхукете

РСТ не зафиксировал роста обращений из-за жалящего планктона на Пхукете - 12.11.2026, ПРАЙМ

РСТ не зафиксировал роста обращений из-за жалящего планктона на Пхукете

Страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов из-за жалящего планктона на Пхукете, сообщили в пресс-службе Российского союза... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:05+0300

2026-11-12T15:05+0300

2026-11-12T15:05+0300

бизнес

туризм

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пхукет

таиланд

российский союз туриндустрии

tez tour

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Страховые компании не фиксируют роста обращений от российских туристов из-за жалящего планктона на Пхукете, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее Telegram-канал Shot писал, что жалящий планктон "атакует" российских туристов на Пхукете. После купания отдыхающие жалуются на боль и ожог, как от крапивы. "Страховые компании не фиксируют увеличения числа обращений российских туристов в связи с подобными случаями", - говорится в сообщении РСТ. По словам руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева, данное явление обычное для тропических морских курортов. Он пояснил, что мелкие морские организмы могут вызывать жжение, покраснение кожи и болезненные ощущения, напоминающие ожог крапивой. "Такие обращения встречаются регулярно, однако роста их числа по сравнению с предыдущими периодами мы не наблюдаем. Оснований говорить о массовой проблеме сейчас нет", — добавил он. В свою очередь в туроператоре Tez Tour также сообщили, что обращений туристов за медицинской помощью или консультациями в связи с подобными случаями не поступало. Там уточнили, что в отдельных районах Пхукета при необходимости могут временно ограничивать купание, устанавливая красные предупреждающие флаги. Однако официальных уведомлений от государственных органов Таиланда о массовом появлении медуз или особой ситуации на острове туроператоры не получали. В союзе рекомендуют туристам обращать внимание на предупреждающие знаки и флаги на пляжах, соблюдать рекомендации спасателей и воздерживаться от купания в местах, где действуют ограничения. "При появлении после контакта с морскими организмами сильного жжения или других выраженных симптомов следует обратиться за медицинской помощью, связавшись со страховой сервисной компанией по телефону, указанному в полисе", - заключили в РСТ.

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бизнес, туризм, россия, пхукет, таиланд, российский союз туриндустрии, tez tour