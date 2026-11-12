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"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню
"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню
Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов четверга, продолжив консолидацию в диапазоне 12,3-12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:54+0300
2026-11-12T20:32+0300
рынок
минфин
"бкс мир инвестиций"
рсхб
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов четверга, продолжив консолидацию в диапазоне 12,3-12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,42 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.27 мск дорожал на 1,44%, до 94,1 доллара за баррель. Курс юаня за четверг вырос на 0,32%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,36-12,43 рубля. "Валюты сегодня снова пошли в рост. Повышенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, стабилизация геополитических ожиданий, сезонное повышение спроса на импорт оказали на рубль давление. Также отметим усиление доллара к другим валютам. Индекс доллара DXY превысил 103 пункта, это максимум с весны 2025 года. Сценарий повышения ставки ФРС кажется уже безальтернативным", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Курс поддерживает высокая валютная выручка и жесткость денежно-кредитных условий, добавил он. На валютном рынке сегодня наблюдался умеренный рост юаня к рублю после вчерашнего снижения, при этом последние три дня колебания пары юаня и рубля укладываются в узкий диапазон 12,35-12,45 рубля, рассказал Александр Фетисов из РСХБ. Прогнозы На краткосрочный горизонт Фетисов определяет прогнозный диапазон пары в 12,27-12,53 рубля со средним значением 12,4 рубля. "Краткосрочно ждем курс рубля в области 81-83 за доллар и 12,2-12,5 за юань", - делится Смирнов.
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192
40
192
40
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рынок, минфин, "бкс мир инвестиций", рсхб
Рынок, Минфин, "БКС Мир инвестиций", РСХБ
19:54 12.11.2026 (обновлено: 20:32 12.11.2026)
 
"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню

Смирнов: краткосрочно ждем 81–83 рубля за доллар и 12,2–12,5 за юань

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов четверга, продолжив консолидацию в диапазоне 12,3-12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,42 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.27 мск дорожал на 1,44%, до 94,1 доллара за баррель.
Курс юаня за четверг вырос на 0,32%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,36-12,43 рубля.
"Валюты сегодня снова пошли в рост. Повышенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, стабилизация геополитических ожиданий, сезонное повышение спроса на импорт оказали на рубль давление. Также отметим усиление доллара к другим валютам. Индекс доллара DXY превысил 103 пункта, это максимум с весны 2025 года. Сценарий повышения ставки ФРС кажется уже безальтернативным", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Курс поддерживает высокая валютная выручка и жесткость денежно-кредитных условий, добавил он.
На валютном рынке сегодня наблюдался умеренный рост юаня к рублю после вчерашнего снижения, при этом последние три дня колебания пары юаня и рубля укладываются в узкий диапазон 12,35-12,45 рубля, рассказал Александр Фетисов из РСХБ.

Прогнозы

На краткосрочный горизонт Фетисов определяет прогнозный диапазон пары в 12,27-12,53 рубля со средним значением 12,4 рубля.
"Краткосрочно ждем курс рубля в области 81-83 за доллар и 12,2-12,5 за юань", - делится Смирнов.
 
РынокМинфин"БКС Мир инвестиций"РСХБ
 
 
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