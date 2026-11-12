https://1prime.ru/20261112/rubl-875177088.html

"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню

"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Валюты снова пошли в рост": рубль умеренно снизился к юаню

Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов четверга, продолжив консолидацию в диапазоне 12,3-12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:54+0300

2026-11-12T19:54+0300

2026-11-12T20:32+0300

рынок

минфин

"бкс мир инвестиций"

рсхб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875177088.jpg?1794504727

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился к юаню по итогам торгов четверга, продолжив консолидацию в диапазоне 12,3-12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,42 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.27 мск дорожал на 1,44%, до 94,1 доллара за баррель. Курс юаня за четверг вырос на 0,32%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,36-12,43 рубля. "Валюты сегодня снова пошли в рост. Повышенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, стабилизация геополитических ожиданий, сезонное повышение спроса на импорт оказали на рубль давление. Также отметим усиление доллара к другим валютам. Индекс доллара DXY превысил 103 пункта, это максимум с весны 2025 года. Сценарий повышения ставки ФРС кажется уже безальтернативным", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Курс поддерживает высокая валютная выручка и жесткость денежно-кредитных условий, добавил он. На валютном рынке сегодня наблюдался умеренный рост юаня к рублю после вчерашнего снижения, при этом последние три дня колебания пары юаня и рубля укладываются в узкий диапазон 12,35-12,45 рубля, рассказал Александр Фетисов из РСХБ. Прогнозы На краткосрочный горизонт Фетисов определяет прогнозный диапазон пары в 12,27-12,53 рубля со средним значением 12,4 рубля. "Краткосрочно ждем курс рубля в области 81-83 за доллар и 12,2-12,5 за юань", - делится Смирнов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, минфин, "бкс мир инвестиций", рсхб