https://1prime.ru/20261112/ruviki-875159532.html
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве
Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:57+0300
2026-11-12T13:57+0300
2026-11-12T13:57+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875159532.jpg?1794481059
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики".
"В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов интернет-энциклопедии. Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям.
"В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с Рувики позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности", - приводят в пресс-службе слова Бугрова.
Уточняется, что материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве
Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики".
"В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов интернет-энциклопедии. Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям.
"В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с Рувики позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности", - приводят в пресс-службе слова Бугрова.
Уточняется, что материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.