https://1prime.ru/20261112/ruviki-875159532.html

"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве

"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве

Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:57+0300

2026-11-12T13:57+0300

2026-11-12T13:57+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". "В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории", - говорится в сообщении. Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов интернет-энциклопедии. Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям. "В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с Рувики позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности", - приводят в пресс-службе слова Бугрова. Уточняется, что материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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