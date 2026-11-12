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"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве
Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:57+0300
2026-11-12T13:57+0300
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банки
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банк россии
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". "В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории", - говорится в сообщении. Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов интернет-энциклопедии. Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям. "В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с Рувики позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности", - приводят в пресс-службе слова Бугрова. Уточняется, что материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
13:57 12.11.2026
 
"Рувики" и Музей Банка России договорились о сотрудничестве

Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Музей Банка России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики".
"В рамках партнерства специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов интернет-энциклопедии. Главный историк Банка России Александр Бугров также подчеркнул значение открытого доступа к достоверным знаниям.
"В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с Рувики позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности", - приводят в пресс-службе слова Бугрова.
Уточняется, что материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой.
 
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