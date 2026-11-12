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На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби - 12.11.2026, ПРАЙМ
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На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби
На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби - 12.11.2026, ПРАЙМ
На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби
Индекс Мосбиржи вчера закрылся в +2%, у 2500 пунктов. В моменте было волатильно, но переговорный процесс продолжается, и сегодня представители Трампа могут... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:27+0300
2026-11-12T10:27+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
россия
акции
торги
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в +2%, у 2500 пунктов. В моменте было волатильно, но переговорный процесс продолжается, и сегодня представители Трампа могут встретиться с президентом РФ. Тренд в бенчмарке акций восходящий, и при развитии процесса урегулирования конфликта индекс может взять курс на пики осени и даже лета — от 2550 до 2600 пунктов. Чувствительность рынка к сигналам с внешнего контура очень высокая, а иные факторы курса бенчмарка — сырье, валюты, монетарный цикл — временно отходят на второй план.Лучше рынка — снова ИТ-бумаги "ВК" (+5%). Курс быстро вернулся над 230 рублей. Недавно было фееричное ралли на 150% со дна осени, потом откат из-за перекупленности, а теперь могут быть повторены максимумы. Эти бумаги всегда впереди рынка, что на спуске, то и на подъеме, а сейчас на широком рынке преимущество за покупателями на фоне повышенных ожиданий нормализации в геополитике.Хуже рынка — опять бумаги топливного оператора "ЕвроТранс" (-10%). Сегодня утром еще -10%, итого акции со своего максимума уже потеряли почти 98%. Там коллапс на фоне неподъемной долговой нагрузки, задержания менеджмента и ареста акций у мажоритария. Фундаментальный кейс разрушен, а отскоки могут быть лишь из-за волатильности, но играть их очень опасно.Рубль на переговоры отреагировал спокойно — юань откатил на 0,3%, под 12,38, фьючерсы на доллар и евро тоже немного ослабли. Риторика сторон была сдержанной, но не негативной. В ближайшие дни вероятен боковик курсов инвалют, и доллар может застрять в диапазоне 82–83, евро может остаться в границах 92–93, а биржевой юань — над поддержкой 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, россия, акции, торги
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции, Торги
10:27 12.11.2026
 
На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби

Зельцер: индекс Мосбиржи может взять курс на пики осени и лета — от 2550 до 2600 пунктов

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в +2%, у 2500 пунктов. В моменте было волатильно, но переговорный процесс продолжается, и сегодня представители Трампа могут встретиться с президентом РФ. Тренд в бенчмарке акций восходящий, и при развитии процесса урегулирования конфликта индекс может взять курс на пики осени и даже лета — от 2550 до 2600 пунктов. Чувствительность рынка к сигналам с внешнего контура очень высокая, а иные факторы курса бенчмарка — сырье, валюты, монетарный цикл — временно отходят на второй план.
Лучше рынка — снова ИТ-бумаги "ВК" (+5%). Курс быстро вернулся над 230 рублей. Недавно было фееричное ралли на 150% со дна осени, потом откат из-за перекупленности, а теперь могут быть повторены максимумы. Эти бумаги всегда впереди рынка, что на спуске, то и на подъеме, а сейчас на широком рынке преимущество за покупателями на фоне повышенных ожиданий нормализации в геополитике.
Хуже рынка — опять бумаги топливного оператора "ЕвроТранс" (-10%). Сегодня утром еще -10%, итого акции со своего максимума уже потеряли почти 98%. Там коллапс на фоне неподъемной долговой нагрузки, задержания менеджмента и ареста акций у мажоритария. Фундаментальный кейс разрушен, а отскоки могут быть лишь из-за волатильности, но играть их очень опасно.
Рубль на переговоры отреагировал спокойно — юань откатил на 0,3%, под 12,38, фьючерсы на доллар и евро тоже немного ослабли. Риторика сторон была сдержанной, но не негативной. В ближайшие дни вероятен боковик курсов инвалют, и доллар может застрять в диапазоне 82–83, евро может остаться в границах 92–93, а биржевой юань — над поддержкой 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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