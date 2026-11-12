На пути к 2600: как рынок и рубль отреагировали на переговоры в Абу-Даби

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в +2%, у 2500 пунктов. В моменте было волатильно, но переговорный процесс продолжается, и сегодня представители Трампа могут встретиться с президентом РФ. Тренд в бенчмарке акций восходящий, и при развитии процесса урегулирования конфликта индекс может взять курс на пики осени и даже лета — от 2550 до 2600 пунктов. Чувствительность рынка к сигналам с внешнего контура очень высокая, а иные факторы курса бенчмарка — сырье, валюты, монетарный цикл — временно отходят на второй план.Лучше рынка — снова ИТ-бумаги "ВК" (+5%). Курс быстро вернулся над 230 рублей. Недавно было фееричное ралли на 150% со дна осени, потом откат из-за перекупленности, а теперь могут быть повторены максимумы. Эти бумаги всегда впереди рынка, что на спуске, то и на подъеме, а сейчас на широком рынке преимущество за покупателями на фоне повышенных ожиданий нормализации в геополитике.Хуже рынка — опять бумаги топливного оператора "ЕвроТранс" (-10%). Сегодня утром еще -10%, итого акции со своего максимума уже потеряли почти 98%. Там коллапс на фоне неподъемной долговой нагрузки, задержания менеджмента и ареста акций у мажоритария. Фундаментальный кейс разрушен, а отскоки могут быть лишь из-за волатильности, но играть их очень опасно.Рубль на переговоры отреагировал спокойно — юань откатил на 0,3%, под 12,38, фьючерсы на доллар и евро тоже немного ослабли. Риторика сторон была сдержанной, но не негативной. В ближайшие дни вероятен боковик курсов инвалют, и доллар может застрять в диапазоне 82–83, евро может остаться в границах 92–93, а биржевой юань — над поддержкой 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в +2%, у 2500 пунктов. В моменте было волатильно, но переговорный процесс продолжается, и сегодня представители Трампа могут встретиться с президентом РФ. Тренд в бенчмарке акций восходящий, и при развитии процесса урегулирования конфликта индекс может взять курс на пики осени и даже лета — от 2550 до 2600 пунктов. Чувствительность рынка к сигналам с внешнего контура очень высокая, а иные факторы курса бенчмарка — сырье, валюты, монетарный цикл — временно отходят на второй план.
Лучше рынка — снова ИТ-бумаги "ВК" (+5%). Курс быстро вернулся над 230 рублей. Недавно было фееричное ралли на 150% со дна осени, потом откат из-за перекупленности, а теперь могут быть повторены максимумы. Эти бумаги всегда впереди рынка, что на спуске, то и на подъеме, а сейчас на широком рынке преимущество за покупателями на фоне повышенных ожиданий нормализации в геополитике.
Хуже рынка — опять бумаги топливного оператора "ЕвроТранс" (-10%). Сегодня утром еще -10%, итого акции со своего максимума уже потеряли почти 98%. Там коллапс на фоне неподъемной долговой нагрузки, задержания менеджмента и ареста акций у мажоритария. Фундаментальный кейс разрушен, а отскоки могут быть лишь из-за волатильности, но играть их очень опасно.
Рубль на переговоры отреагировал спокойно — юань откатил на 0,3%, под 12,38, фьючерсы на доллар и евро тоже немного ослабли. Риторика сторон была сдержанной, но не негативной. В ближайшие дни вероятен боковик курсов инвалют, и доллар может застрять в диапазоне 82–83, евро может остаться в границах 92–93, а биржевой юань — над поддержкой 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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